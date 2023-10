Triestina calcio, una prova di maturità. I tifosi già sognano la vetta

TRIESTE La partita di Legnago nascondeva non poche insidie. Affrontare il match del Sandrini a pochi giorni di distanza da una prova mentalmente impegnativa come il derby con il Vicenza rappresentava uno stress test ad alta intensità. La freschezza della matricola Legnago (e lo si è visto nel finale) su un campo reso insidioso dalla pioggia avrebbe potuto complicare i piani di Tesser peraltro costretto alla tribuna dalla squalifica. E invece la Triestina ha reso tutto facile con una personalità e soprattutto una continuità viste solo a tratti in queste prime dieci partite di campionato. I tifosi si aspettavano una prova di maturità e la squadra è riuscita a superarla con un voto alto. Del resto il progresso tattico, tecnico, atletico e mentale impresso in questi mesi di lavoro da Tesser e dal suo staff sono stati evidenti partita dopo partita.

Al Sandrini Correia e compagni hanno saputo strappare l’iniziativa ai padroni di casa e a tagliare la loro difesa con quel gioco verticale che molto si addice alle caratteristiche degli interpreti alabardati. Il recupero palla di tutti e tre i centrocampisti sostenuti anche dalla presenza ai lati dei senatori Ciofani e Germano ha esaltato le doti di D’Urso come suggeritore e anche finalizzatore. Il trequartista sin dai primi minuti ha trovato la posizione giusta (leggermente decentrato a sinistra e qualche metro più avanti) in uno schieramento del Legnago con quattro uomini (e non cinque) sulla linea mediana).

La differenza vera l’ha fatta tuttavia la compattezza tenuta dalla formazione alabardata con un Lescano capace di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Il bomber non ha segnato (anche per una paratona di Fortin) ma ha dato un ottimo contributo alla causa. Il fatto che le vittorie arrivino anche nelle partite nelle quali l’italo-argentino non segna, e lo faccia Redan, la dice lunga sulla forza di questa squadra. E lo stesso vale per la capacità di rendere sterile e sincopata la manovra del Legnago che solo negli ultimi 20’ si è reso pericoloso.

A voler trovare un difettuccio c’è quell’azione di Van Ransbeeck in apertura fermata da Correia in extremis. Al di là delle recriminazioni avversarie su un fallo da ultimo uomo il buco a destra si era creato per una palla persa a centrocampo.

Questo neo iniziale c’è stato anche in altre occasioni non capitalizzate dagli avversari di turno. Può succedere quando si parte con il pressing alto. La presenza sulle fasce di due giocatori, più esperti e rocciosi di Anzolin e Pavlev come Ciofani e Germano, si è fatta sentire in fase difensiva. Così come nelle ultimissime gare lo stesso Matosevic è riuscito a dare maggior sicurezza al reparto arretrato. Insomma la Triestina si sta avvicinando alla miglior condizione di una squadra comunque rivoluzionata durante l’estate.

Con queste premesse arriva la partita con il Fiorenzuola di nuovo al Rocco il cui manto erboso resta sempre precario. La squadra emiliana nel post Bonatti sta facendo bene ma resta pur sempre inferiore e di parecchio all’Unione. Ogni gara fa storia a sè ma se la Triestina riesce ad affrontarla con la concentrazione di Legnago le chance di vincerla ci sono tutte.

I tecnici non guardano la classifica a un quarto di stagione, i tifosi sì. Perché il prossimo turno propone le sfide tra Virtus Verona e la capolista Mantova e soprattutto il derby veneto tra un Vicenza in crisi e il solido Padova. E i tifosi sognano...