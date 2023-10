Triestina calcio, dal ritorno in LegaPro mai un avvio con tante reti

TRIESTE Sul fatto che quello della Triestina la scorsa estate sia stato un mercato importante, nessuno ha mai avuto il minimo dubbio. Che in particolare i colpi più eclatanti siano stati nel reparto offensivo, è anch’esso un riscontro piuttosto evidente. L’acquisto di Lescano, bomber principe della serie C, è solamente il diamante di maggior valore all’interno di una gioielleria di tutto rispetto, che ha visto gli arrivi di un attaccante importante per la categoria come Finotto, di un giovane olandese dal pedigree giovanile di tutto riguardo come Redan, di un giocatore di categoria superiore a supportare le punte come D’Urso, e anche di un altro giovane tulipano dalla grande qualità come El Azrak. Per adesso, il risultato di tutte queste grandi manovre sul fronte offensivo, è sotto gli occhi di tutti. Dopo sette giornate, infatti, la capacità di andare in gol della Triestina è la migliore dal ritorno dell’alabarda in serie C. E questo è già il settimo campionato di fila che l’Unione gioca in Lega Pro. La squadra di Tesser al momento vanta la bellezza di 13 gol, un’asticella mai toccata prima in questi anni. Soprattutto rispetto agli ultimi tre campionati, la differenza è abissale. Lo scorso anno, e ricordiamo tutti le difficoltà di quella squadra, dopo sette turni la Triestina aveva segnato 8 reti. Stesso score l’anno prima con Bucchi in panchina, ancora peggio sul piano realizzativo l’avvio della stagione 2020/21 con Gautieri, appena 7 reti all’attivo anche se curiosamente i punti guadagnati erano stati gli stessi, ovvero 13. Discorso quasi inverso nella stagione precedente, la 2019/20, quella con l’esonero di Pavanel: all’epoca l’Unione aveva segnato 12 reti, ma ne aveva prese ben 11. Perfino la stagione del secondo posto con lo stesso Pavanel, era partita peggio con 9 reti all’attivo, mentre all’esordio in C del 2017/18 con Sannino, gli alabardati avevano segnato 11 gol. Ma l’altro aspetto importante, è che a parte l’esordio con il Trento, poi la Triestina è andata in gol in ogni partita. E lo ha fatto anche nell’intermezzo di Coppa Italia, quindi sono sette match di fila che l’Unione va in rete. Insomma, una Triestina brillante sul piano della prolificità, e ovviamente non basta la qualità dell’attacco se dietro non c’è anche il buon supporto del resto della squadra. Certo, un bomber come Lescano fa la differenza. Basti pensare che al momento l’argentino ha segnato più della metà dei gol alabardati. Anzi, con 7 reti (frutto di una tripletta e due doppiette), ha già superato il capocannoniere della Triestina dello scorso anno, ovvero Adorante, che a fine stagione era andato in gol 6 volte. Ma promettono bene anche gli altri: Redan ha già segnato 2 reti, sono andati in gol anche Finotto ed El Azrak, e le uniche marcature extra attacco sono quelle dei difensori centrali Struna e Moretti, arrivate ovviamente su azioni da calcio d’angolo. Siamo appena agli inizi, ovvio, ma visto che è una squadra che sta ancora perfezionando la conoscenza fra i singoli e pertanto ha ancora ampi margini di miglioramento, le speranze di un’Unione che diverta a suon di gol sono legittime.