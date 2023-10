Triestina al completo per andare a sfidare il Renate di Pavanel. Tesser: «Gara difficile»

TRIESTE «Siamo consapevoli che ci aspetta una partita particolarmente difficile e impegnativa, dovremo dare il meglio di noi per giocarcela con quest’avversaria».

Presentando la partita di sabato allo stadio “Città di Meda” contro il Renate (inizio ore 16.15, arbitra Nigro di Prato), da grande conoscitore della categoria, Attilio Tesser avverte che la Triestina è attesa a un impegno irto di insidie e difficoltà. Un’analisi frutto della considerazione per il valore dell’avversaria, ma anche per la capacità e le motivazioni di chi guida dalla panchina il Renate, ovvero quel Massimo Pavanel indiscussa bandiera della Triestina, che il simbolo dell’Unione ce l’ha sicuramente impresso nel cuore.

Un allenatore per il quale Tesser utilizza parole importanti: «L’ho detto proprio ieri ai miei calciatori - afferma il tecnico alabardato - esaminando la partita precedente del Renate: questa squadra è guidata da un allenatore bravo, che io stimo come persona e come tecnico. Pavanel prepara le partite veramente bene, inoltre il Renate a mio parere è una squadra molto forte, di categoria, con alcuni giocatori davvero bravi. Lo scorso anno è rimasta per parecchio tempo in testa alla classifica, guadagnando poi i play-off in una posizione medio-alta. In questa stagione ha avuto un ottimo inizio, per questo dico che sarà una partita difficile e dovremo dare il meglio di noi».

Quello che Tesser può comunque assicurare, è che in un’altra settimana in cui si è parlato molto delle condizioni del campo del Rocco, di polemiche con il Comune e di una prossima gara casalinga da giocare ancora a Fontanafredda, la squadra è riuscita in qualche modo a non venir coinvolta mentalmente da queste faccende: «Il gruppo è rimasto totalmente fuori dalle vicende extra campo - dice il mister - non è che se parliamo noi risolviamo qualcosa. Dobbiamo solo concentrarci sul campo e sulla partita. Ci dispiace ovviamente per i nostri tifosi, per chi ci vuole seguire, per chi ha pagato l'abbonamento. E dispiace non poter giocare a casa nostra con il calore di tutta la nostra gente. Ma per il resto, dobbiamo rimanerne fuori e pensare solo alla gara».

A rincuorare il tecnico alabardato in vista della sfida odierna, il fatto di avere tutti a disposizione. D’Urso ha recuperato pienamente, Redan non è al meglio ma sicuramente disponibile. «D'Urso è rimasto fermo qualche giorno a inizio settimana - dice Tesser - non è venuto in trasferta a Verona ma in questi ultimi giorni si è allenato forte ed è in buona condizione. Quanto a Redan, sta bene ma non benissimo, deve ancora trovare la forza per spingere un po' di più il suo motore, a volte è limitato in alcuni movimenti, deve ritrovare la condizione che ha un po’ perso in queste due settimane. In ogni caso si è allenato ed è a disposizione».

Tirando le somme, e considerando anche le scelte fatte da Tesser a Verona in Coppa Italia, a meno di sorprese dovrebbe venir riproposta la formazione iniziale che ha brillantemente domato il Mantova. Pertanto, davanti a Matosevic la coppia di difensori centrali formata da Malomo e Struna, con Pavlev a destra e Anzolin sulla corsia mancina. In mezzo al campo Correia in cabina di regia mentre Celeghin e Vallocchia saranno le mezzali. Davanti ci sarà D’Urso in posizione di trequartista a innescare le punte Lescano e Finotto. Tra i convocati anche il terzo portiere, il maliano classe 2004 Madou Diakite, ufficializzato venerdì sera.