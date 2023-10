Caso Rocco, l’assessore Lodi: «Non mi aspettavo dalla Triestina una presa di posizione del genere»

TRIESTE «Sono sorpresa, basita, mi dispiace di una simile reazione, anche perché ho più volte chiesto allo staff della Triestina di poter fissare un incontro con il presidente, anche via Skype, ma senza ottenere risposta».

L’assessore comunale allo Sport e all’Impiantistica sportiva Elisa Lodi, ieri – a un mese esatto dalla partita contro il Trento che aveva evidenziato i problemi al manto erboso del Rocco dopo il concerto dei Måneskin – non si attendeva un pomeriggio così burrascoso. Alle 12 in punto era al centro del campo, per prendere parte al sopralluogo con i responsabili della Triestina, gli agronomi Giovanni Castelli e Erminio Sinigaglia, rispettivamente ingaggiati dal Comune e dalla società alabardata, e i referenti della Vigna Pr che ha organizzato il concerto dei Måneskin.

Sopralluogo allo stadio Rocco di Trieste con Comune e Triestina calcio

Quando, un po’ più tardi, il presidente Ben Rosenzweig ha fatto il suo ingresso in campo, Lodi, così come il segretario generale del Comune Fabio Lorenzut e la responsabile della struttura cui afferisce anche la delega agli Eventi, Francesca Locci, avevano già lasciato l’impianto di Valmaura. «Il nostro consulente, così come quello della Triestina, ha valutato il campo “giocabile”», spiega Lodi: «Lo stesso consulente della Triestina, per consentire ancora qualche giorno di riposo al campo, ha prospettato una ripresa delle partite il 20 ottobre e non il 14».

[[(Video) Malgrado la cura allo stadio Rocco di Trieste le zolle si alzano ancora sul terreno di gioco]]

Analogo parere è stato espresso dall’agronomo de “La Gramigna”, la ditta che si occupa della manutenzione ordinaria del campo e a sua volta presente ieri al Rocco. «Ci eravamo quindi lasciati in serenità – aggiunge Lodi – in attesa del parere della Lega Pro, che è vincolante: se risulta favorevole, come Comune ci rimettiamo alle decisioni della Triestina». Non ci sarebbero state frizioni durante il sopralluogo, quindi. Da bordo campo si percepiva un clima teso solo tra i referenti della Triestina e quelli della “The Green Carpet”, la ditta incaricata di ripristinare il campo dopo il concerto. «Non mi aspettavo una fuga in avanti», valuta Lodi: «Durante il sopralluogo non c’era sentore di un’iniziativa di questo tipo, e confermo il mio interesse a incontrare il presidente Rosenzweig». Lodi assicura che «stiamo facendo di tutto per risolvere la questione, c’è il massimo impegno per il ripristino del campo e tutto l’interesse che la squadra riprenda a giocare quanto prima al Rocco».

Testando la tenuta del manto erboso, in alcuni punti persistono alcune criticità, con le zolle che non attecchiscono ancora perfettamente al terreno. Ma per gli agronomi – tra l’altro Castelli opera anche come consulente della Lega, quindi conosce i parametri di valutazione – la cura a cui è stato sottoposto da settimane ha migliorato di molto le sue condizioni, che non saranno quelle ottimali per un campo di serie C, ma consentono a loro parere di poter riprendere l’attività. Usando prudenza, così da lasciare una settimana di riposo in più al campo, e tenendo conto dell’importanza della partita con il Vicenza, anche in termini di seguito delle tifoserie, l’indicazione emersa ieri punta così a un rientro in casa per il 20 ottobre. Ma c’è un altro nervo scoperto, che infastidisce la Triestina e crea malumori nel rapporto con il Comune. Ovvero i concerti in programma per il 2 e 9 giugno del 2024. Il Comune si è già mosso per i lavori di adeguamento del Grezar? «Adesso – sottolinea Lodi – ci dedichiamo a riportare la Triestina a giocare in casa: sistemata questa situazione, affronteremo subito anche quella degli eventi fissati per l’anno prossimo».—