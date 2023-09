La Triestina cade sul campo della Pergolettese

CREMA A Crema si interrompe la mini striscia di vittorie dell’Unione. La squadra di Tesser prima soffre nella prima frazione le capacità di palleggio e il cambio gioco dei padroni di casa e va sotto. Nella ripresa i ragazzi di Tesser diventano padroni del gioco ma peccano di precisione nella fase di rifinitura.

Eppure la Triestina riesce a trovare il pari grazie a una staffilata del difensore Moretti appena entrato per Malomo.

L’Unione pensa di essere in grado di controllare o addirittura di affondare ma nel suo momento migliore Cerasani a centro area sbilancia Struna (episodio dubbioso) e fredda Matosevic.

Al di là dell’episodio discutibile resta il fatto che l’Unione non ha ancora continuità e soffre in fase difensiva. E deve imparare la spietata legge della C dove serve essere concreti come la Pergolettese.

PERGOLETTESE-TRIESTINA 2-1

Marcatori: pt 24’ Guiu, st 27’ Moretti, 38’ Cerasani