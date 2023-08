Triestina calcio, il disappunto di mister Tesser: «Dovevamo fare meglio»

CARLINO La partita di Capodistria in cui la sua Unione ha fatto un’ottima figura sia dal punto di vista tecnico che agonistico ha certamente appesantito un po’ le gambe dei protagonisti, tenuti alla pari da un volitivo Cjarlins costruito per i vertici della serie D.

Tesser ha ruotato come da programma i suoi giocatori, fedele all’idea di aumentare progressivamente i minutaggi per tutti. A fine gara l’allenatore dell’Unione ha voluto sottolineare anche l’importanza dei passi indietro registrati.

«Invece di giocare noi, abbiamo rincorso, facendo fatica. Dal punto di vista tecnico un passo indietro notevole sicuramente rispetto a Capodistria, ma sono cose che in questa fase del ritiro ci possono stare. Non mi piace prendere gol e ho visto solo cose negative e le cose negative è bene che escano, perché su quelle si deve lavorare. Guardare solo le cose positive potrebbe deviare e far pensare che vada tutto bene. Così, come ho detto anche dopo la buona partita di Capodistria, c’è consapevolezza che il lavoro da fare è tanto: è un dato di fatto. È una squadra rinnovata che deve trovare una sua mentalità».

Nulla toglie i meriti ad un Cjarlins ispirato. «Gli avversari erano tonici su un campo piccolo. Noi abbiamo lottato ma non giocato, dovevamo fare meglio e mi aspettavo meglio. Va anche detto che siamo nella fase di massimo carico e questo avrà inciso».

Si possono imputare le reti subite a vere e proprie disattenzioni? «Qualcosina da dire ci sarebbe su tutti e tre i gol. Ci siamo fatti trovare impreparati, in certe situazioni bisogna farsi trovare più reattivi. Una partita intensa per le gambe, quello sì, lo è stata».

La squadra è ora attesa da un duro lavoro. «Siamo a un mese dall’inizio della preparazione, venerdì abbiamo fatto l’ultimo giorno di forza, ora andremo sulla velocità nei prossimi giorni. Lavoro intenso ancora una settimana, poi le ultime due settimane prima del campionato andremo di scarico».

Una nota infine su Celeghin-Gori, provati stavolta rispettivamente mezzala e regista. «Celeghin lo conosco poco, ha giocato due partite a pochi giorni di distanza e forse non era preparato per farlo, ho tratto delle informazioni. Sono occasioni per verificare quello che può essere il miglior centrocampo possibile. Questa alternanza mi farà capire chi potrà essere il play per la stagione».