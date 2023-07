Triestina calcio, partenza a sorpresa: esce Masi

TRIESTE Dopo tanti arrivi, nel movimentatissimo mercato alabardato stavolta è una partenza piuttosto inaspettata e sorprendente a far rumore. Il difensore centrale Alberto Masi è infatti ormai a un passo dall’Atalanta Under 23, la seconda formazione della società bergamasca che dalla prossima stagione giocherà in serie C, anche se probabilmente nel girone B. Il giocatore classe 1992 dovrebbe già fare le visite mediche oggi e per lui ci sarebbe già pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Una partenza davvero sorprendente, visto che Masi aveva ancora un anno di contratto ed era stato fra i maggiori protagonisti del girone di ritorno alabardato, serrando le file del reparto difensivo e formando con Piacentini una coppia decisiva per la salvezza. Anzi, proprio il ritorno di fiamma della Triestina su Piacentini aveva fatto pensare alla volontà di voler ripartire proprio da quella coppia di centrali, ma forse ha giocato in questo caso anche la volontà del giocatore di fronte a un contratto più lungo e a un riavvicinamento a casa.

A questo punto, oltre all’interesse per lo stesso Piacentini, come difensore centrale potrebbe tornare in ballo anche l’opzione Giuseppe Cuomo del Crotone, 25 anni, che a parte una breve parentesi con il Rende milita con la squadra calabrese fin dal settore giovanile. Operazione comunque non facile. Intanto ieri è arrivata da parte della società alabardata l’ufficializzazione dell’ingaggio del centrocampista Lamine Fofana. Tutto confermato: il 24enne ivoriano si è legato alla Triestina con un accordo di durata biennale. Un bel colpo visto che la mezzala nelle ultime due stagioni è stato grande protagonista a Messina (dove indossava addirittura la fascia di capitano) con una settantina di presenze. Prima di Messina, Fofana aveva già giocato altri tre anni in serie C con le maglie di Carpi e Fermana, insomma l’esperienza nella categoria non gli manca di certo. Giocatore duttile impiegabile in tutti i ruoli del centrocampo, Fofana ha nella corsa, nella velocità e nel dinamismo le sue armi migliori.

L’altra ufficialità di ieri è la partenza del portiere Matteo Pisseri, che come previsto è passato a titolo definitivo al Cesena. A proposito di portieri, è previsto per oggi l’arrivo al raduno di Matosevic: dopo le visite mediche e le formalità burocratiche, forse già oggi o al massimo domani, il ritorno del portiere sloveno diventerà ufficiale.

È slittata anche l’ufficialità dell’arrivo di Facundo Lescano, che dovrebbe comunque arrivare oggi. Tutto confermato comunque per il colpaccio alabardato che porterà all’Unione il bomber argentino autore lo scorso anno di ben 20 gol con la maglia del Pescara. Lescano firmerà un triennale con il club alabardato.

Tra le altre squadre, il Mantova ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Burrai, ormai svincolato dal Pordenone, mentre il Vicenza ha acquisito a titolo definitivo dal Palermo il portiere Samuele Massolo, che fu protagonista contro la Triestina nei play-off 2021/22, Intanto l’ex capitano alabardato Lambrughi ha rinnovato con la Pergolettese, che è anche vicina a Ekuban, attaccante classe 2000 della Virtus Francavilla e prende in prestito dal Torino il 2004 Caccavo. Il Trento invece ha acquisito a titolo definitivo dall'Inter Sangalli, centrocampista del 2002.