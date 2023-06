Caso Pergolettese-Triestina, estinto il ricorso del Piacenza, ma l’indagine prosegue

TRIESTE Ieri il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato «estinto il procedimento relativo al ricorso del Piacenza avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese-Triestina dello scorso 23 aprile».

Non si tratta dell’inchiesta in corso dopo l’esposto presentato alla Procura federale dal patron della Pergolettese Cesare Fogliazza, un fascicolo ancora aperto per il quale non si hanno al momento notizie e che tutti i tifosi alabardati sperano si chiuda con un’archiviazione: il pronunciamento di ieri riguarda solamente il ricorso che all’epoca il Piacenza aveva presentato contro la disputa dei play-out.

Un ricorso respinto in toto tanto che si dichiara appunto estinto il procedimento. Anzi, il Tfn ha condannato anche il Piacenza Calcio 1919 «al pagamento delle spese di lite in favore della Triestina Calcio 1918, che ha liquidato in 2.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti».

Si tratta sicuramente una buona notizia per la società alabardata, ma non è ancora la pietra tombale che la Triestina si aspetta sulle famose vicende riguardanti la partita con la Pergolettese.

PLAY-OFF Stasera intanto si decideranno le finaliste dei play-off di serie C che si giocheranno la promozione fra i cadetti. Alle 20.30 si giocano infatti le partite di ritorno delle semifinali, Pescara-Foggia e Cesena-Lecco.

In Abruzzo si parte dal 2-2 dell’andata, con la squadra di Zeman che cercherà di far valere il fattore campo contro i pugliesi, vera sorpresa di questo torneo dopo aver eliminato il favorito Crotone. A Cesena i romagnoli partono invece dal 2-1 ottenuto sul campo del Lecco, ma attenzione alla squadra lombarda, capace di sovvertire i pronostici la scorsa settimana a Pordenone. Ricordiamo che in caso di parità di reti nel complesso delle partite di andata e ritorno, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente si procederà ai calci di rigore.

STANGATA Intanto come previsto, dopo gli incidenti avvenuti al Rigamonti, è arrivata la stangata sul Brescia, retrocesso in serie C dopo i play-out con il Cosenza. A seguito del referto arbitrale, le rondinelle sono state punite con lo 0-3 a tavolino e con l’obbligo di giocare a porte chiuse le prime due partite casalinghe del prossimo campionato di serie C