Triestina calcio, tra le priorità c’è l’intenzione di tenere Celeghin e Tavernelli

TRIESTE Dal primo contatto fra il presidente Giacomini e il direttore generale in pectore Ernesto Salvini, oltre alla decisione di spostare il ritiro più avanti nel tempo (21 luglio) e tornare alla sede degli ultimi anni, ovvero Ravascletto, sarebbero emerse alcune possibili indicazioni anche sulle decisioni più imminenti da prendere riguardo i giocatori. Tra quelli che erano in prestito, la Triestina è intenzionata a far valere sicuramente la sua opzione di riscatto per Celeghin e Tavernelli, e quindi la volontà di andare al tavolo con Como e Cittadella per formalizzare l’operazione c’è tutta. Trapela invece qualche maggior perplessità per Matosevic: non che il portiere non possa restare in alabardato, ma il suo riscatto dal Cosenza non è così scontato. Chi invece si vorrebbe trattenere fortemente alla Triestina è Piacentini, ma il suo era un prestito secco, per cui qui bisognerà andare a trattativa con il Modena e trovare una soluzione che consenta al difensore centrale di continuare a vestire la maglia alabardata. Tra quelli andati in scadenza, c’è soprattutto un giocatore con il quale si vorrebbe sondare la possibilità di un rinnovo, ed è Tessiore, che era arrivato a gennaio dal Latina.

Con la salvezza raggiunta, è già sicuro di restare in alabardato invece Malomo, che ha il contratto fino al 2025. Alla Triestina inoltre sono già pervenute numerose richieste per Adorante e Felici: almeno per quest’ultimo, protagonista della stagione e amatissimo dai tifosi che lo hanno eletto alabardato dell’anno, si farà un tentativo per farlo restare alla base, ma è ovvio che di fronte a offerte irrinunciabili l’esterno potrebbe fare le valigie. In attacco sono in corso riflessioni anche su Mbakogu, che però, va ricordato, ha ancora un anno di contratto. Ma naturalmente certe decisioni passano anche dalla scelta dell’allenatore, su cui i rumors continuano a susseguirsi. Sembra essersi un po’ raffreddata la pista Tesser, pare a causa delle richieste economiche, ma è comunque previsto un incontro a breve con l’ex del Modena che resta il primo obiettivo.

In pista ci sarebbe anche Roberto Stellone, l’allenatore del miracoloso doppio salto con il Frosinone, che poi ha allenato anche Bari, Palermo, Ascoli, Arezzo, Reggina e Benevento, senza però ripetere le gesta compiute in Ciociaria.

Ma non è ancora esclusa una conferma di Augusto Gentilini, l’uomo che ha il grande merito di aver portato l’Unione quest’anno a una salvezza ormai insperata, e che è molto gradito anche dalla tifoseria.

Anche sul fronte dirigenziale potrebbero esserci novità con l’inserimento di uomini di Salvini: quello più chiacchierato è Federico Cellitti, che ha quasi sempre lavorato con lo stesso Salvini e sarebbe dovuto andare con lui anche ad Avellino.

Ma sarebbe incerto il suo ruolo, visto che con Frosinone e Viterbese era responsabile della comunicazione, mentre a Siena ha fatto il Team Manager. Insomma, tante voci ma ancora nessuna certezza. Del resto, difficile che arrivino certezze prima che venga davvero formalizzato il rapporto con Salvini e si sia riusciti a risolvere il legame con l’attuale dg Romairone.