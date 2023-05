Presunto illecito sportivo, c’è anche un tesserato della Triestina tra i convocati dalla Procura federale

TRIESTE Nella giornata nella quale il Tribunale federale nazionale ha respinto, in quanto inammissibile, il ricorso del Piacenza per la sospensione dei play-out (quindi sabato si gioca al Rocco Triestina-Sangiuliano) arriva il primo atto che riguarda l’Unione dell’indagine per sospetto tentativo di illecito sportivo prima di Pergolettese-Triestina giocata il 22 aprile e vinta dagli alabardati per 2-1.

Trieste-Pergolettese, istanza del Piacenza Calcio al Consiglio di Lega Pro per bloccare gli spareggi antonello rodio 03 Maggio 2023

Dopo i tesserati della Pergolettese (sentiti nella giornata di mercoledì) la Procura Federale ha convocato (per la prossima settimana) un tesserato della Triestina. Non si tratta di un giocatore, né di un componente dello staff tecnico.

È legittimo ipotizzare che la convocazione giunta nelle ultime ore sia stata conseguente alle dichiarazioni raccolte dalla Procura a Crema.

A questo punto non resta che attendere gli esiti dell’indagine e le eventuali richieste della Procura Federale che può sempre archiviare il procedimento o avviare la procedura chiedendo sanzioni nei confronti degli eventuali imputati e delle società (per responsabilità oggettiva).

L’unica cosa certa è che i tempi non saranno brevissimi.