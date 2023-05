Triestina, cresce la febbre play-out: venduti già tremila biglietti contro il Sangiuliano

TRIESTE Sale la febbre in vista del match di andata dei play-out di sabato al Rocco (inizio 16.30) fra Triestina e Sangiuliano City. A mercoledì sera erano quasi 3mila i biglietti venduti per la partita, decisamente un buon risultato a tre giorni dal match. Segno che il modo rocambolesco con il quale i play-out sono stati acciuffati in extremis, ha ridestato entusiasmo nella tifoseria alabardata, che dopo una stagione di grandi delusioni negli ultimi tempi ha rivisto nell’Unione la voglia di combattere e di sudare per la maglia. Ci si aspetta insomma un risultato che vada ben oltre i 5mila presenti, in modo da avere in questa fondamentale sfida di andata un sostegno importante e un tifo infuocato a trascinare l’Unione.

È inutile sottolineare, infatti, che una vittoria in questa prima partita permetterebbe alla squadra di Gentilini di andare a Seregno con due risultati su tre a disposizione.

La squadra intanto si sta preparando al meglio. Sabato mancherà solamente Crimi, che è squalificato oltre che ancora in recupero dopo lo stiramento accusato un mese fa nel riscaldamento della partita con il Piacenza.

PREVENDITA A proposito di biglietti, prosegue la prevendita per il match di sabato con prezzi super scontati: per gli Interi il costo è di 10 euro in Tribuna Pasinati e 7 euro in Tribuna Colaussi e Curva Furlan. Ricordiamo che stavolta anche coloro che erano abbonati nella regular season, dovranno acquistare il ticket.

Queste le modalità per l’acquisto dei biglietti: in sede societaria giovedì e venerdì con orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30; al Centro Coordinamento Triestina Club con orario continuato 9-19, poi sabato 9-12; al Triestina Fan Club Bar Capriccio con orario 9-13 e 16-19.30, quindi sabato 9-13; al Ticket Point di Corso Italia, con orario 8.30-12.30 e 15.30-19.

I ticket si potranno acquistare anche alla biglietteria fuori lo stadio il giorno della partita a partire dalle 14.30, ma si consiglia ai tifosi di non arrivare all’ultimo momento, per evitare prevedibili file. Possibile anche l’acquisto online sulla piattaforma www.diyticket.it e al call center 060406 (orario 9-13 e 14-18). Al di fuori di questi orari, per prenotazioni e assistenza sono disponibili anche il numero Whatsapp 060406 o la mail assistenza@diyticket.cloud.

PULLMAN In questi giorni la tifoseria alabardata si è anche già preparata per la partita di ritorno con il Sangiuliano City, quella che si svolgerà a Seregno sabato 16 marzo (inizio 17.30). Si prospetta un esodo di massa verso la Lombardia, perché sono già ben sei i pullman destinati alla trasferta: il Centro di coordinamento ha completato infatti anche il terzo mezzo, il Triestina Fan Club Bar Capriccio sta allestendo il secondo e anche il Nucleo San Giacomo ne ha predisposto uno. Se calcoliamo anche i pulmini e le auto private al seguito, Seregno sarà certamente tutta rossoalabardata.