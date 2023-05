Trieste-Pergolettese, istanza del Piacenza Calcio al Consiglio di Lega Pro per bloccare gli spareggi

TRIESTE Il Piacenza, come aveva preannunciato dopo la notizia dell’esposto su Pergolettese-Triestina, gioca tutte le sue carte per cercare di bloccare gli spareggi salvezza. Ieri la società emiliana si è mossa infatti su due fronti: ha innanzitutto presentato istanza al Consiglio direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play-out, e per avere risposte in tempi brevi ha annunciato che nelle prossime ore verrà depositato ricorso anche al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play-out del girone A.

Serie C, presunto illecito sportivo: indagine su Pergolettese-Triestina Calcio Riccardo Tosques 27 Aprile 2023 Riccardo Tosques

Il Piacenza «ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. La società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro».

ARBITRO Fatto sta che al momento non c’è nessun deferimento in atto, semmai un’indagine in corso, che potrebbe essere già in corso di archiviazione come invece durare mesi. Infatti per ora si tira dritto e la Lega Pro ha comunicato anche la designazione per Triestina-Sangiuliano di sabato al Rocco (inizio 16.30): a dirigere la gara sarà Mario Saia di Palermo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Piedipalumbo di Torre Annunziata e Cravotta di Città di Castello. Quarto ufficiale Turrini di Firenze. Solo un lontano precedente per l’arbitro siciliano con l’Unione, lo 0-0 del 2016 fra Calvi Noale e Triestina.

Il club sull’inchiesta sul presunto illecito sportivo: «Tuteleremo in ogni sede l’immagine della Triestina» Antonello Rodio 28 Aprile 2023 calcio serie cAntonello Rodio

PREVENDITA Prosegue intanto la prevendita con prezzi scontati: per gli Interi 10 euro in Tribuna Pasinati e 7 euro in Tribuna Colaussi e Curva Furlan. Queste le modalità per l’acquisto dei biglietti: in sede societaria da oggi a venerdì con orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30; al Centro Coordinamento Triestina Club da oggi a venerdì con orario continuato 9-19, poi sabato 9-12; al Triestina Fan Club Bar Capriccio da oggi a venerdì con orario 9-13 e 16-19.30, quindi sabato 9-13; al Ticket Point di Corso Italia, da oggi a venerdì con orario 8.30-12.30 e 15.30-19; presso la biglietteria fuori lo stadio il giorno della partita a partire dalle 14.30. Possibile anche l’acquisto online sulla piattaforma www.diyticket.it e al call center 060406 (orario 9-13 e 14-18). Al di fuori di questi orari, per assistenza sono disponibili il numero Whatsapp 060406 o la mail assistenza@diyticket.cloud.A. R.