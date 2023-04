La Triestina raddrizza nel finale la battaglia con il Piacenza

TRIESTINA-PIACENZA 1-1

Si sapeva che contro il Piacenza sarebbe stata una battaglia in stile play-out e il campo non ha smentito le premesse. Anzi la Triestina ha rischiato grosso di finire gambe all’aria e solo l’assedio finale con i piacentini menomati da due espulsioni ha portato a un pari che non risolve nulla ma salva la baracca.

L’Unione comunque, contro un avversario roccioso e falloso come succede a chi è all’ultima spiaggia, ha dimostrato di soffrire. La Triestina, grazie al gol di Piacentini, ha preso un pari che vale oro ma non vale ancora né la sicurezza di non arrivare ultimi (e quindi in D) né di arrivare ai play-out.

Il centrocampo di Gentilini, privo di Celeghin e Crimi, ha sofferto contro la mediana dell’ultima della classe che è riuscita a passare a inizio ripresa. Il pareggio finale ha fatto tirare al Rocco un sospiro di sollievo ma ci sarà ancora da soffrire. E anche parecchio