Calcio, la Triestina cala il poker: 1-4 sul campo del Renate

Prestazione superba della Triestina che si impone per 4-1 al città di Meda sul Renate. Una vittoria netta non solo per il punteggio e propiziata da un primo tempo di grande spessore e da una ripresa giocata con acume dagli uomini di Gentilini. Non solo ma per la prima volta in questa stagione l’Unione, immeritatamente in svantaggio, ha saputo reagire immediatamente prima con Crimi e poi con Pezzella. Proprio l’utilizzo del centrocampista al posto di Tavernelli è stata la mossa azzeccata da Gentilini. L’ex Siena in fase d’attacco è stato il mattatore con assist e gol. E anche questa è una buona notizia. Nel secondo tempo l’Unione ha saputo stringere i denti nei primi 20’ veementi degli uomini di Dossena infliggendo il 3-1 con Masi su angolo e chiudendo i conti con un’efficace iniziativa di Adorante appena subentrato a Mbakogu.

Una vittoria quella di Meda che dà slancio alla corsa verso i play-out di una squadra decisamente in salute. E domenica c’è il derby al Rocco con il Vicenza. I tifosi alabardati farebbero bene a tornare allo stadio.