La Triestina convince e supera la Pro Patria, al Rocco finisce 2-0

TRIESTE. Dopo lo scivolone di Mantova serviva una prestazione convincente e soprattutto vittoriosa con la Pro Patria. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti con pieno merito dalla miglior Triestina della stagione. Un 2-0 che serve per accorciare da chi sta sopra in classifica ma serve soprattutto al morale di una squadra convinta e in crescita.

La rete di Adorante al 7’, dopo ottima azione manovrata, ha spianato la strada ma l’Unione poi è stata capace di confezionare almeno una mezza dozzina di palle-gol. Ma un po’ per la bravura del portiere avversario e in parte per imprecisione la seconda rete è arrivata con Crimi solo nel recupero. Un raddoppio più che legittimo e la corsa verso i play-out può continuare.