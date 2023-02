Calcio, Matosevic e il ritorno alla Triestina: «È una sfida, qui sono a casa»

TRIESTE Non ha paura a ribadire più volte che sente Trieste come casa sua, proprio per questo si può capire con quale trasporto e con quanto entusiasmo Kristjan Matoševic abbia vissuto il suo ritorno in alabardato.

Il portiere sloveno classe 1997, era già stato infatti alla Triestina dal gennaio 2019 all’estate 2020, dopo esservi anche transitato nel settore giovanile. Adesso, dopo la parentesi a Cosenza in B, difende di nuovo i pali dell’Unione:

«Tornare a Trieste è stata un’emozione. Per me questa è una sfida, è un voler dare una mano alla mia città e a quella che reputo la mia casa. La speranza è di fare risultati e di tirarsi fuori al più presto da questa situazione di classifica non certo brillante. Se riesco a dare una mano alla squadra per salvarsi, per me sarà una doppia vittoria. La prima volta qua ero giovane, ho avuto anche un brutto infortunio, poi ho avuto un grande portiere davanti a me da cui ho imparato tanto. Poi penso di aver fatto un passo in avanti in tutti i sensi e ora mi sto godendo tutto quello per cui ho lavorato».

L’arrivo di Matoševic è stato molto particolare, perché appena arrivato, dopo la sconfitta con il Trento si è dimesso proprio chi l’aveva chiamato: «Devo dire che per primo mi ha contattato Pavanel - confessa il portiere - e dopo una partita è successo quello che è successo. Mi dispiace per lui perché è un grande professionista e un grande uomo, ma il calcio è questo, la vita è questa. E noi giocatori chiunque ci sia alla guida dobbiamo essere uniti e andare avanti. Abbiamo fatto buone prestazioni, abbiamo ottenuto una vittoria, ora dobbiamo continuare a fare il meglio possibile».

Il portiere si è trovato a dover giocare in una difesa quasi interamente rinnovata, con giocatori che non avevano mai giocato assieme fra loro. Ma per Matoševic non è stato un problema: «Io so che mi sono ritrovato a giocare con calciatori che sono forti, hanno esperienza, e soprattutto ognuno di loro sa cosa è venuto a fare qui: a salvarsi. Quindi si vedono l’unione, la voglia e la grinta di tutti, non c’è tempo per pensare a qualsiasi altra cosa».

Matoševic è reduce dall’esperienza di Cosenza in serie B: il primo anno è partito in panchina e si è conquistato il posto da titolare, in questa prima parte della stagione è avvenuto invece il contrario: «Sono cose che fanno parte del calcio, l’anno scorso sono partito come terzo portiere, poi ho giocato 22 partite e mi sono salvato sul campo. Bisogna lavorare, stare zitti e basta, perché il lavoro paga. Quest’anno ho fatto qualche errore come è normale che sia, si gioca per il risultato, non per essere belli. Ma ripeto, così è la vita». Adesso anche lui è proiettato alla partita di sabato a Padova, del resto ha già vissuto sfide di questo tipo: «Per noi ogni partita è ora fondamentale, ogni volta è una finale e bisogna fare punti. Poi questo con il Padova è un derby e i derby si giocano per vincere, ma noi ormai dobbiamo cercare di vincerle tutte, se possibile. Comunque è vero, sfide come queste danno una carica in più».