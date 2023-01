Calcio, la Triestina va a Verona in cerca di punti salvezza

TRIESTE Una situazione più complicata per preparare una partita importante come quella capitata al nuovo mister alabardato Augusto Gentilini, è difficile immaginarla. Chiamato all’improvviso dalla Primavera per sostituire Pavanel, il tecnico ha potuto fare due soli allenamenti con la squadra, senza sapere in realtà su chi poteva realmente contare perché questa vigilia è combaciata con le ultime ore della sessione di mercato. Una sessione che in casa alabardata è stata a dir poco caotica, con tante partenze, molti arrivi e improvvisi dietro-front.

SPERANZA Ma mercoledì si va in campo e nella sfida contro la Virtus Verona (allo stadio Gavagnin-Nocini si inizia alle 18, arbitra Andreano di Prato) la Triestina deve riuscire a racimolare qualche punto se vuole ancora tenersi aggrappata alla speranza di tornare in zona play-out. Ora i punti di distanza dal Piacenza sono 5, un divario non impossibile da colmare, ma i segnali della partita con il Trento sono stati pessimi. Vedremo se in questa situazione disperata la scossa data dal cambio panchina e dalle tante forze fresche arrivate, potrà dare un primo sussulto all’Unione.

Un’Unione che deve anche interrompere un digiuno lunghissimo in trasferta: fuori casa gli alabardati sono reduci da otto sconfitte consecutive, nelle quali hanno segnato 4 reti subendone 16. Un cammino a dir poco disastroso.

FORMAZIONE Naturalmente la Triestina di Gentilini è tutta da scoprire. Il nuovo tecnico manterrà per il momento la struttura del 4-3-1-2 di Pavanel o virerà subito sul 4-2-3-1 che adottava nella Primavera? Inizieremo a capirlo da oggi.

Intanto a Verona sarà difficile discostarsi molto nella scelta degli uomini rispetto a domenica scorsa, ma Mbakogu e Piacentini dovrebbero quasi sicuramente essere disponibili già da oggi, per cui non è da escludere qualche sorpresa. Davanti a Matosevic, ci sarà Masi stavolta a far coppia con Ciofani in mezzo alla difesa (a meno di un debutto lampo di Piacentini), mentre i terzini dovrebbero essere sempre Ghislandi e Rocchetti. In mezzo al campo, Gori, Germano e Celeghin sono i favoriti, ma adesso che Paganini è reintegrato un posto potrebbe trovarlo, soprattutto in caso di cambio modulo e passaggio al 4-2-3-1. Davanti Tavernelli e Felici sono i più vivaci, bisognerà vedere poi se saranno accompagnati da Adorante o Minesso, o se addirittura ci sarà subito l’esordio della prima punta Mbakogu. Saranno convocati, oltre ovviamente a Iacovoni, anche i Primavera Visentin e Rega.

VIRTUS Nelle file della Virtus Verona c’è un’assenza pesante in mezzo al campo, mancherà infatti Hallfredsson per un’infiammazione al ginocchio. Per il resto la squadra di Gigi Fresco si schiererà con il solito 3-5-2: davanti a Sibi ci sarà il terzetto di difensori formato da Faedo, Cella e Ruggero; in mezzo al campo Tronchin con ai fianchi Danti e Talarico (o Lonardi), mentre gli esterni saranno Daffara e Amadio; in attacco Gomez sarà affiancato da uno tra Kristoffersen e Fabbro.

COLAUSSI La Triestina ha comunicato che per la gara con la Pro Sesto di domenica prossima (inizio 14.30), per motivi di ordine pubblico legati alla concomitanza col basket, la Tribuna Colaussi rimarrà chiusa. I possessori dell’abbonamento della Colaussi potranno quindi richiedere un biglietto omaggio in Tribuna Pasinati inviando una mail a accrediti@ustriestinacalcio1918.it entro venerdì alle 18, allegando una foto dell’abbonamento e di un documento di identità, oppure recandosi al Centro Coordinamento Triestina Club o al Triestina Fan Club Bar Capriccio con la medesima documentazione.