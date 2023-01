Calcio mercato, alla Triestina arriva anche Germano

TRIESTE Secondo colpo nel mercato di gennaio per la Triestina, dopo quello di ieri di Alessandro Malomo. Arriva dal Padova a titolo definitivo Umberto Germano, classe 1992, giocatore eclettico capace di giocare centrocampista, mezzala, ma all’occorrenza anche fare l'esterno o il terzino destro.

Per lui in carriera tanta serie B con la maglia della Pro Vercelli, da tre anni e mezzo era al Padova, dove quest'anno finora aveva collezionato 9 presenze, tutte raccolte nelle ultime partite dopo che in precedenza era rimasto fermo per un infortunio alla spalla.