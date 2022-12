Triestina calcio, la coperta è corta. Mediana e difesa decimate

TRIESTE Si avvicina il delicatissimo match che chiuderà il girone di andata della Triestina: sabato alle ore 14.30 al Rocco arriva la Pergolettese, in una partita da vincere a tutti i costi, sia per la disastrosa classifica dell’Unione, sia perché l’avversaria è una delle possibili rivali su cui fare la corsa in vista del traguardo salvezza.

Il problema è che per l’ennesima volta Pavanel arriva alla vigilia di un match importante con una rosa ridotta all’osso o quasi, perché anche alcuni disponibili non è che siano proprio al cento per cento. Facendo la conta, bisogna ricordare che ci sono ben tre squalificati, ovvero Sabbione, Felici e Lollo. A questi si aggiungono gli infortunati Di Gennaro e Pezzella, inoltre Crimi non sembra ancora pronto per essere gettato nella mischia e Furlan pur disponibile non è ancora al top. Una buona notizia potrebbe essere il rientro di Sottini dopo tante settimane: il difensore centrale dovrebbe essere a disposizione, ma ancora un po’ a mezzo servizio. In mezzo a questo caos, l’unica luce è il rientro dalla squalifica di Gori. Tirando le somme, Pavanel si ritrova con gravi problemi in difesa e a centrocampo. Al momento, considerando squalifiche, acciacchi e infortuni, l’ipotesi più plausibile per il reparto arretrato è una coppia centrale formata da Ciofani e Rocchi, con il capitano che verrebbe dunque adattato a centrale. In questo caso come terzini ci saranno Ghislandi a destra e Sarzi Puttini a sinistra. Solo nel caso Sottini fosse in condizione tale da poter essere rischiato dal primo minuto, ci sarebbe lui accanto a Rocchi, e a quel punto Ciofani potrebbe tornare a fare il terzino sinistro, sempre con Ghislandi a destra. Ma è probabile che Sottini venga tenuto in panchina come ricambio di emergenza. Altre soluzioni non ce ne sono. Anche a centrocampo la coperta è molto corta. Il rientro di Gori permette almeno di rivedere l’ex Frosinone, in forma prima della squalifica, come perno centrale davanti alla difesa, mentre come mezzali dovrebbero essere confermati Paganini e Lovisa. Qui l’unica alternativa è Furlan, che se a posto potrebbe essere anche azzardato dal fischio di inizio. L’unico reparto dove c’è maggior abbondanza di scelte è l’attacco: al momento l’ipotesi di Minesso dietro a Ganz e Adorante è ancora quella gettonata, ma Furlan potrebbe rientrare eventualmente anche in questo pacchetto.