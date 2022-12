La ricerca di alibi e la caccia ai nemici non aiutano la Triestina ad uscire dal tunnel

TRIESTE La partita di Seregno è stata persa così come sono state perse altre nove prima di quella di domenica. E cioè oltre la metà di quelle giocate. Gli episodi non sono stati favorevoli? L’arbitro ha commesso degli errori penalizzanti? In parte è così anche se chi frequenta il calcio ha visto molto e tanto di peggio ed è successo anche agli avversari (vedi la Virtus a Trieste). Si può comprendere lo sfogo a caldo del mister ma non il resto. Con una media a partita, che era di 1 punto nell’era Bonatti, ed ora è di poco sopra lo 0.50 a match c’è poco da discutere. O meglio c’è tanto da discutere ma è fuorviante e nefasto trovare alibi e dare la caccia a nemici veri o presunti. Ad agosto c’era il problema dell’allestimento della squadra vista l’operazione salvataggio in extremis, a settembre il ritardo della preparazione, ad ottobre l’inesperienza di Bonatti, poi la mancanza di cattiveria dei giocatori mandati in ritiro a oltranza, quindi la contestazione del pubblico e l’atteggiamento dei media, adesso gli errori arbitrali. Massimo Pavanel e la società fanno quadrato ed è pienamente legittimo e sensato.

Tutti dovrebbero essere consapevoli tuttavia che la piazza sta cadendo nell’indifferenza e nel sarcasmo che è peggio della critica e della contestazione. Ormai servono solo fatti concreti sul campo e fuori. Le chiacchiere, le polemiche, le dispute sui social stanno a zero. Un numeretto che sta lì anche a ricordare quanti punti ha fatto la Triestina di Pavanel in trasferta e quanti gol abbia segnato (solo un rigore inutile di Ganz a Busto) in due mesi lontano dal Rocco. In casa questo gruppo fragile e mal assortito ha saputo creare qualcosa di meglio: un’ora con il Mantova, un tempo con il Renate, un’intera partita con la Feralpisalò. E da lì che Pavanel deve partire e dimostrare sabato contro la Pergolettese che c’è qualcosa da salvare. È l’ultima partita al Rocco dell’annus horribilis planetario e alabardato (anche per la prematura scomparsa dell’ex presidente Mario Biasin). Il club, anche sul piano della comunicazione, deponga l’ascia e la corazza e lanci qualche segnale tangibile alla città. Una tregua potrebbe non fare male. Poi sarà il tempo della rivoluzione di gennaio. Se ci sarà. Il presidente Giacomini e la società la scorsa settimana non hanno palesato tentennamenti. Sia nel rintuzzare le critiche che nell’affermare la volontà di proseguire nel progetto. Gli attori e cioè il tecnico, il direttore generale e la presidenza si sono già confrontati su cosa c’è da tenere e da buttare. L’esperienza di 6 milioni di euro investiti per una squadra che vede da vicino lo spettro della D è fresca. Ed è un inedito assoluto per il calcio professionistico italiano di terza serie e non solo. C’è sempre tempo per rimediare quando c’è consapevolezza degli errori commessi anche se la situazione è difficile da raddrizzare. Al di là di un ambiente ormai disilluso e deluso, anche sul piano tecnico la dirigenza alabardata sarà messa a dura prova. Togliendo i giovani perché hanno giocato a sprazzi (Felici a parte), non sono più di 5-6 i giocatori (portieri esclusi) che in questo contesto hanno saputo finora esprimere un rendimento appena sufficiente: Di Gennaro, Crimi, Ciofani, Gori, Paganini, mezzo Ganz, forse Lollo in alcune gare.

E visto che finora tutti i tentativi di cambiare contesto sono andati a vuoto, a gennaio bisognerà attuare una staffetta per almeno una mezza dozzina di giocatori. Ma i nuovi arrivi devono essere pronti per giocare subito, abituati alle battaglie di chi deve salvarsi in C e auspicabilmente da inserire nel progetto della prossima stagione. Non bastano i soldi, servono idee chiare, conoscenza e competenza. Per non ripetere quel che è sotto gli occhi di tutti.