Triestina calcio, la rabbia di Pavanel : «Penalizzati da troppe decisioni arbitrali dubbie»

SEREGNO Non lesina critiche alla direzione arbitrale il tecnico Massimo Pavanel. L’attenzione nel dopogara è diretta essenzialmente agli episodi di una trasferta ancora una volta amara per l’allenatore veneto, sempre battuto lontano dal Rocco. «Sono troppi episodi, io non mi attacco mai a queste cose qui ma bisogna darci un taglio. Io sono sempre il primo responsabile ma almeno voglio che le cose siano fatte giuste, e stavolta ci sono state troppe situazioni dubbie, una caterva. Noi abbiamo i nostri limiti, le nostre pecche però che non ci venga tolto ciò che ci guadagniamo. Il gol era regolare, poi cartellini gialli al primo fallo, una espulsione senza senso. Da questo punto di vista qui si è toccato il fondo. Rispetto per la nostra società, rispetto per la nostra squadra. Poi noi in campo senza dubbio dobbiamo fare meglio».

Tutto questo va ad aggiungersi a una situazione difficile soprattutto a centrocampo. È stata una preparazione un po’ da inventare? «Ho dovuto inventare a centrocampo e poi abbiamo avuto anche l’infortunio di Di Gennaro, ma tutto sommato abbiamo tenuto bene su un campo difficile, abbiamo concesso il minimo sindacale, a parte poi il calcio di rigore e anche lì potremo ridire sulla punizione o la distanza della barriera. Il pari come minimo lo avremmo meritato».

Per quanto visto son qui, possiamo dire che almeno un po’ d’equilibrio in più questo 4-3-1-2 lo abba dato? «Siamo più compatti è vero, dobbiamo però riuscire a fare più male davanti, le situazioni pericolose ci potevano essere ma non siamo stati cattivi nelle conclusioni. Chiaro che se giochi così devi essere in grado di fare male».

Quale è la situazione in infermeria in vista di un altro scontro salvezza al Rocco sabato prossimo? «Una situazione seria, si è fermato anche Di Gennaro, oltre a Sabbione che sarà squalificato. Recupereremo Gori, Lollo ha tenuto bene il campo, gli altri come Sottini, Furlan o Pezzella sono tutti da valutare, ma non ci piangiamo addosso, purché ci venga dato il nostro».

Sotto per effetto di quel gol di Fusi a fine primo tempo, come valuta l’apporto di chi è subentrato dalla panchina? «Sono entrati in momenti non semplici e per di più siamo rimasti in inferiorità numerica quindi sono state chiare le difficoltà. Dobbiamo dare qualcosa di più».