La Triestina tira fuori l’orgoglio, buon pari con la Feralpi

TRIESTE. La Triestina tira fuori l’orgoglio e la voglia al cospetto di una delle squadre più quadrate del girone. Per un’ora domina la partita con la Feralpi e nella restante mezz’ora ribatte colpo su colpo le iniziative avversarie. Ne viene fuori uno 0-0 che non risolve nulla ma può dare coraggio ai ragazzi di Pavanel.

Nel primo tempo alabardati anche più pericolosi degli avversari con due occasioni limpide per Adorante con una grande parata di Pizzignacco. Feralpi aggredita e non pervenuta. Nella ripresa l’Unione cala un po’ ma a differenza che in altre partite tiene botta, non rischia nulla e solo Pizzignacco le toglie la gioia della rete. Il pari sta strettino ma l’Unione ritrova qualche applauso. Avanti così anche domenica con il San Giuliano.