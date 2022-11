Triestina calcio – Renate, Paganini illude l’Unione ma il Renate pareggia 1-1

TRIESTE L’Unione non riesce a tornare alla vittoria al Rocco ma riesce a prendersi un buon pareggio contro il Renate capoclassifica. All’Unione Non basta un primo tempo gagliardo con tante occasioni da rete e l’ottima stoccata di Paganini per avere ragione dei lombardi dominati per 45’. Nella ripresa gli alabardati hanno concesso per una mezz’ora il campo agli avversari. Il pari del Renate arriva puntuale su corner e deviazione vincente di Maistrello. Complessivamente la Triestina ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alla pessima prestazione di Busto Arsizio. Un punticino può anche bastare ma prima o poi bisognerà fare un balzo in avanti per uscire dalla zona retrocessione.