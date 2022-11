Triestina sconfitta a Busto, Pavanel: «Poca cattiveria e abbiamo fatto due regali»

BUSTO ARSIZIO A seguire l’Unione c’era anche il presidente Simone Giacomini assieme a Ettore Dore.

Entrano nella zona mista e allargano le braccia increduli.

Scuro in volto è invece il direttore generale Giancarlo Romairone che si confronta con lo staff. È una squadra che ha costruito lui e sa che c’è molto che non va. Bisognerà trovare qualche rimedio ma non si può mica continuare a zoppicare fino a gennaio.

A parlare per tutti è un Massimo Pavanel che quasi non sa darsi una spiegazione.

«In settimana avevamo provato delle cose che non abbiamo fatto in campo - dice il mister alabardato - ma soprattutto abbiamo fatto due regali agli avversari che non mi vanno giù. Avevo pensato di tenere un assetto più coperto nella prima parte per poi accelerare ma ci siamo trovati sotto e sul 2-0 è difficile venirne fuori».

Nella ripresa si è visto qualcosa di più, merito anche di un attaccante aggiunto come Felici. «Abbiamo tenuto meglio il campo e costruito alcune occasioni - continua -. Il mio obiettivo era però di vedere in campo una squadra attenta nel primo tempo, come era successo domenica scorsa con il Mantova».

La mancanza di attenzione è una costante di questa squadra anche prima dell’arrivo di Pavanel. Cosa fare per rimediare a una situazione delicata?

«Dobbiamo continuare a lavorare sulla strada intrapresa nella ultime settimane. C’è una costante che accomuna le nostre prestazioni e cioè che concediamo situazioni agli avversari. Non possiamo e non dobbiamo più sbagliare così. Se poi sono gli avversari a metterci in difficoltà va bene. Ma oggi ad esempio non è successo».

E questo è un aspetto ancora più preoccupante per il futuro. Nei prossimi due incontri la Triestina dovrà affrontare squadre di alto spessore come Renate e Vicenza.

«Ci prepariamo al meglio questa settimana – conclude Pavanel – anche perchè dobbiamo cominciare a fare punti nonostante la caratura degli avversari. Soprattutto in trasferta dobbiamo calarci di più nella realtà della C. Serve più cattiveria agonistica. Contro le big sono sicuro che commetteremo meno disattenzioni».