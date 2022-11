La Triestina non si smentisce: di nuovo ko contro la Pro Patria

PRO PATRIA – TRIESTINA 2-1

Marcatori: pt 7’ Stanzani, 41’ Più; st 49’ Ganz su rig.

BUSTO ARSIZIO Chi si era illuso che l’Unione potesse avviare un periodo non di trionfi ma quantomeno positivo deve riporre nel cassetto le aspettative. Un primo tempo sconcertante e compassato è bastato per rovinare i piani di Pavanel. La Pro Patria ha trovato due gol con Stanzani e Più senza fare nulla se non stare in campo con ordine e vigoria.

Quella che è mancata alla Triestina ed è questo l’aspetto più preoccupante. Il 4-4-2 di Pavanel non ha funzionato né in fase di contenimento e men che meno nelle repliche offensive.

Un po’ meglio ha fatto l’Unione nella ripresa con tre in difesa e l’inserimento della freschezza di Felici e Petrelli. Ma alla fine anche l’atteggiamento più spregiudicato ha creato pochissimo (un colpo di testa di Ganz a 3’ dalla fine) nonostante un po’ di forcing finale e il rigore concesso a Ganz e realizzato a tempo scaduto.

Giusto il risultato, giusta la classifica deficitaria dell’Unione. E giuste le proteste continue dei tifosi. Per Pavanel sarà un’altra settimana difficile.