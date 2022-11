Si chiude ufficialmente l’era di Mauro Milanese alla Triestina Calcio: risolto il contratto

TRIESTE "La U.S. Triestina Calcio, rende noto che è stato risolto il contratto del ds Mauro Milanese, già non operativo dalla fine della scorsa stagione”.

Con questo comunicato si chiude ufficialmente l’era Milanese-Biasin alla Triestina.

“Milanese è stato protagonista della storia della Triestina dalla stagione sportiva 2016/2017, si è fatto apprezzare nel suo incarico per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi campionati - continua la nota -. È stato parte integrante del progetto che ha visto la Triestina approdare nel campionato di serie C, sfiorando la Serie B nella stagione 2018/2019, perdendo la finalissima dei playoff in casa con il Pisa’’.

‘’La società, ringrazia Milanese augurandogli buon lavoro nel prosieguo delle sue future attività professionali”.