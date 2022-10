La Triestina spezza il digiuno con qualche brivido, Mantova battuto e prima vittoria per Pavanel

TRIESTE. L’importante era tornare a vincere dopo quattro sconfitte e regalare il primo sorriso a Pavanel. Ma al Rocco contro il Mantova c’è stata anche la prestazione della squadra specie nella prima parte della gara.

Le novità introdotte dal tecnico con il ritorno al suo amato 4-3-3 hanno portato equilibrio e le reti di Paganini (fortunosa) seguita da quella di Ganz a chiudere un ottimo cross di Felici. Nella ripresa invece la squadra alabardata ha abbassato il ritmo senza riuscire a ripartire.

Una paratona di Pisseri e un palo hanno salvato il risultato messo in discussione dal rigore regalato e poi realizzato da Rodriguez. Applausi sentiti per gli ex Mensah e Procaccio, applausi un po’ smorzati per una Triestina vincente ma non ancora guarita. Ci vuole tempo ma per il momento va bene così.

TRIESTINA-MANTOVA 2-1

Marcatori: pt 14’ Paganini, 19’ Ganz; st 42’ Rodriguez rig.