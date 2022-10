Il flop della Triestina calcio e la zona play-out

TRIESTE I risultati e la classifica sono un macigno con il quale fare i conti. Questa Triestina ha perso la metà delle partite giocate (statistica che peggiora con la Coppa Italia) e ne ha vinta solo una su dieci.

La porta alabardata è sempre stata violata e anzi da tre gare il clean sheet è degli avversari. Bastano questi numeri a rendere tutti consapevoli di un avvio di campionato fallimentare? Ha senso continuare una stucchevole caccia al colpevole, dopo che a pagare è stato il solo Bonatti, quando è evidente che nessuno tra società, direzione tecnica, giocatori e quant’altro si può chiamare fuori?

Evidentemente la logica suggerisce che sarebbe più opportuno prendere atto della situazione, cercare di correggere gli errori, evitare eccessive drammatizzazioni. A meno che qualcuno non abbia interesse a far precipitare ulteriormente la situazione oppure non conosca le regole non scritte del calcio.

Il deficit della rosa costruita (comunque non da zone basse) è sotto gli occhi di tutti ed è aggravato dall’infortunio di Marco Crimi, uno dei pochi insostituibili.

Le scelte fatte da Romairone con un budget di prim’ordine per la categoria al momento non hanno dato risultati sul campo. Fino a gennaio non si può correggere il tiro indipendentemente da chi ne avrà la responsabilità.

Né si può tornare indietro e rigiocare le partite, così come non si possono azzerare le difficoltà di gestione che, quando si fanno cambi di allenatore in corsa, prima o poi arrivano.

Alla Triestina, fatto piuttosto insolito, la crisi è arrivata subito, anzi si è prolungata ed aggravata sul piano dei risultati.

Ma Pavanel c’entra poco anche perché è stato catapultato in questa realtà fragile quasi alla vigilia di un trittico di partite in una settimana. E anche questo modo di agire legittimo del club non può essere eluso dal contesto.

Eppure se si vuole guardare avanti le tre sconfitte della gestione Pavanel hanno evidenziato due aspetti: sia con il Padova che domenica con la Juve il gruppo non è andato alla deriva e anzi ha creato tante occasioni per recuperare lo svantaggio. Avrebbe meritato di più si usa dire. Non serve a nulla per la classifica, né sul piano emotivo ma è un fatto che le prestazioni della squadra sul campo siano state in crescita. Forse la Triestina si è difesa troppo ma lo ha fatto con ordine ed entrambe le avversarie hanno creato pochi pericoli. Anzi i pericoli maggiori li ha costruiti l’Unione anche se paradossalmente non ha fatto nemmeno un gol. A vedere la parte mezza vuota del bicchiere è preoccupante che, pur creando in due gare una decina di palle-gol, la casella dei punti sia vuota. Il momento è poco propizio ma continuando ad insistere su questo clichè, magari con meno paure, i risultati dovrebbero arrivare.

Una partita come quella di Alessandria, se solo l’Unione avesse qualche punto in più in graduatoria, sarebbe stata archiviata da addetti ai lavori e tifosi come un incidente di percorso che può capitare. La squadra ha gestito il primo tempo senza guizzi ma con concentrazione, soprattutto in fase difensiva, dimostrando poi, sin dai primi minuti della ripresa quando non era in superiorità numerica, una capacità di cambiare passo già vista in casa con il Padova. Quindi, a proposito di sdrammatizzare la situazione, il silenzio scelto dalla società nel dopo partita, magari con un intento di protezione, rischia soltanto di caricare ulteriormente di pressione l’ambiente e il gruppo. Quando una squadra pur sbagliando e perdendo esce a testa alta da una gara non ci sono motivi per imporre l’impermeabilità con l’esterno.

Se c’è la volontà di uscire dal tunnel è bene pensare prima alla salvezza, a ogni singola partita da affrontare senza voli e illusioni, e mettere tutta l’attenzione possibile in campo e fuori.

Altrimenti quando si comunica la volontà e la necessità di “stare tutti uniti” non solo questo appello resta uno slogan sterile ma rischia di diventare un boomerang.