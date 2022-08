La Triestina si presenta al suo popolo al Rocco: squadra in passerella con lo show-maratona

TRIESTE Finora i tifosi alabardati hanno potuto conoscere i nuovi giocatori della Triestina solo durante un allenamento al Rocco, ma in un venerdì pomeriggio appena in 150 circa sono riusciti a esaudire la loro curiosità. Per il resto le tante partitelle a porte chiuse e la settimana di ritiro a Roma hanno quasi nascosto la nuova Unione ai supporters alabardati.

Ecco perché l’evento odierno organizzato dalla società rossoalabardata e denominato “Ricominc1amo”, che si svolge al Rocco a partire dalle 17.30 fino a serata inoltrata, assume un’importanza speciale. A soli tre giorni dal via al campionato e dall’esordio nel derby con il Pordenone di sabato sera (al Rocco si gioca alle ore 21), la Triestina presenta infatti ufficialmente la sua prima squadra totalmente rinnovata, ma ci sarà spazio anche per la passerella della formazione Primavera e per quella femminile.

E davvero di ricominciare si tratta, con una Triestina piena zeppa di volti inediti, che grazie al super lavoro del direttore generale Romairone ha portato ben 22 nuovi giocatori a vestire l’alabarda. La presentazione, alla quale sarà presente tutta la nuova società capitanata del presidente Simone Giacomini, sarà una vera e propria festa perché permetterà ai tifosi alabardati non solo di vedere e conoscere meglio i giocatori, ma anche di vivere una serata davvero particolare ricca di avvenimenti collaterali all’insegna dello show, con tanti protagonisti amati soprattutto dai più giovani per un connubio sport tra spettacolo tutto da scoprire. A partire dalle presentatrici della serata, ovvero Giulia e Silvia Provvedi, in arte “Le Donatella”. Ci sarà poi la partecipazione della giovane attrice Alice “Ally” Carollo inviata nel backstage. Special guest della serata il gruppo musicale de “Il Pagante” formato da Roberta Branchini ed Edoardo Cremona.

Entrata libera per i tifosi che potranno accedere al Rocco dai varchi 3 e 4, situati in cima alla rampa nella zona della Tribuna Pasinati. Durante la serata i partecipanti potranno usufruire di food truck, con cibi e bevande pagabili con l’acquisto di token. Nel corso della serata, in appositi spazi, sarà possibile anche sottoscrivere gli abbonamenti, per alimentare una campagna che ha già superato quota tremila tessere. Dopo il superamento di questa barriera i prezzi sono stati leggermente ritoccati del 10 per cento, ma restano molto contenuti e fare l’abbonamento resta sicuramente conveniente. Sarà possibile comunque sottoscrivere la tessera anche nei prossimi giorni, fino al 10 settembre, nella sede societaria, al Centro di coordinamento Triestina Club sotto la Tribuna Colaussi, e al Bar Capriccio di via Bramante.

«Trieste e la Triestina puntano in alto - aveva detto il presidente alabardato Giacomini in occasione dell’annuncio della festa che si terrà oggi - è inutile nascondersi: questi tre mesi abbiamo lavorato senza sosta per rimettere in piedi una piazza, una struttura e una città che meritano palcoscenici importanti». Adesso pertanto è l’ora dell’entusiasmo e delle speranze, che in questo momento alla tifoseria certamente non mancano dopo la rifondazione alabardata. Da sabato, poi, la parola passerà al giudice supremo del calcio, ovvero il campo.