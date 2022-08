Triestina, partenza in salita: Pordenone al Rocco sabato e poi due trasferte insidiose

TRIESTE Una partenza con il botto sabato prossimo al Rocco con il Pordenone, poi subito due trasferte complicate in tre giorni e quindi tanti derby disseminati lungo gli otto mesi di campionato: questi i punti cruciali della stagione alabardata segnati dal sorteggio del calendario.

DEBUTTO. Per la settima volta consecutiva la Triestina inizierà il suo campionato con un impegno casalingo. L’Unione infatti debutterà al Rocco, ma attenzione, si giocherà sabato 3 settembre alle ore 17.30. E si parte subito affrontando il Pordenone di Mimmo Di Carlo, appena retrocesso dalla serie C, per una sfida dal grande impatto emotivo, anche perché ci sono tanti ex da una parte e dall’altra.

PARTENZA. Ma a complicare le cose alla squadra di Bonatti, presumibilmente ancora in rodaggio visto che è completamente rinnovata, il fatto che dopo l’esordio con il Pordenone arriveranno subito due trasferte in tre giorni, sui campi dell’Arzignano (sabato 10 settembre alle 17.30) e del Novara (martedì 13 settembre alle 21), entrambe neopromosse e quindi con ancora l’entusiasmo e l’adrenalina di chi si è appena affacciato alla serie C. Poi, alla quarta giornata, per il terzo incontro in una settimana, l’Unione tornerà al Rocco contro la Pro Vercelli: si giocherà sabato 18 settembre alle 17.30.

I DERBY. Dopo quello regionale all’esordio con il Pordenone (il ritorno si giocherà in pratica alla vigilia di Natale, venerdì 23 dicembre), si moltiplicano quest’anno per l’Unione i derby triveneti. Partiamo dai più attesi: la prima sfida con il Padova si giocherà in un turno infrasettimanale, mercoledì 19 ottobre, con ritorno all’Euganeo domenica 16 febbraio. Per quanto riguarda invece i match con il Vicenza, il primo si giocherà al Menti domenica 20 novembre mentre la rivincita al Rocco è prevista per domenica 19 marzo. E poi ci sono le altre trivenete: l’Unione farà visita all’Arzignano l’11 settembre (con ritorno al Rocco l’8 gennaio), andrà a Trento il 25 settembre (ritorno il 29 gennaio) e ospiterà la Virtus Verona il 2 ottobre (ritorno mercoledì 1 febbraio).

LE GRANDI SFIDE. Oltre ai derby con Pordenone, Padova e Vicenza, ci sono altre grandi sfide da segnare con il cerchietto rosso sul calendario. Innanzitutto quelle con la Feralpisalò, con andata al Rocco il 4 dicembre e ritorno sulle rive del Garda il sabato di Pasqua, l’8 aprile. Poi i match con la Juventus Next Gen, in Piemonte il 23 ottobre e a Trieste il 26 febbraio, e quelli con il Renate, che è arrivato davanti agli alabardati in classifica lo scorso anno (al Rocco il 13 novembre, in Lombardia il 15 marzo).

INFRASETTIMANALI. Saranno cinque i turni infrasettimanali di mercoledì. Per la precisione il 14 settembre (Novara-Triestina), il 19 ottobre (Triestina-Padova), il 30 novembre (Piacenza-Triestina), l’1 febbraio (Virtus Verona-Triestina) e il 15 marzo (Renate-Triestina). Da ricordare poi che si giocherà anche venerdì 23 dicembre (il ritorno con il Pordenone) e l’8 aprile, sabato di Pasqua (Unione impegnata a Salò) SOSTE. Due le domeniche di pausa per le festività natalizie e di fine anno: non si giocherà dunque il 25 dicembre e il primo gennaio. La regular season si chiuderà domenica 23 aprile, con gli alabardati impegnati in casa del Pergocrema, poi inizieranno i play-off.