Triestina, Bonatti ha le pedine per il suo modulo, mancano due tasselli per il salto di qualità

TRIESTE Ancora un paio di innesti o poco più, poi la Triestina 2022/23 potrà considerarsi completata. Ma l’intelaiatura è già delineata, il sistema di gioco (quantomeno quello principale) già certo, visto che il tecnico Bonatti sta lavorando già da quaranta giorni su un 4-4-2 che porta la sua impronta, anche se ovviamente questo non significa che non potranno esserci variazioni in corso d’opera. Ma anche il mercato ha seguito questo percorso, dando al mister giocatori funzionali a questo sistema. Da quello che si è visto nei test precampionato, si cercherà di prediligere la costruzione dal basso, e poi superato il primo pressing aprire subito il gioco sulle fasce in modo da creare situazioni pericolose e far arrivare alle due punte palloni giocabili. Sempre a proposito di fasce, le sovrapposizioni dovrebbero essere un marchio di fabbrica per cercare di creare superiorità numerica, senza per questo sminuire l’iniziativa del singolo. Ma la costruzione dal basso non sarà un dogma assoluto, Bonatti ha già chiarito che in alcune situazioni ci si adatterà a giocare anche più sporco. Vediamo al momento a quali giocatori saranno delegati i compiti per far fruttare questo sistema.

DIFESA. In porta non ci sono dubbi: il gioiellino della Roma Mastrantonio sarà il titolare e il suo vice deve ancora arrivare. Al centro della difesa c’è l’imbarazzo della scelta: possiamo ipotizzare di base una coppia Di Gennaro-Sabbione, con Rocchi, Sottini e Galliani pronti a offrire una certa alternanza o a intervenire in un ruolo che prevede comunque rotazioni visto che è soggetto a numerosi provvedimenti disciplinari. Tra l’altro per Sabbione c’è pure un’altra opzione che vedremo fra poco. Il terzino destro sarà Ghislandi, al momento il suo vice è Baldi ma anche qualcuno dei centrali può essere adattato sulla fascia. Sulla corsia mancina Sarzi Puttini e Rocchetti offrono invece due modi diversi di intendere il ruolo: più coperto e guardingo il primo, più di spinta il secondo.

CENTROCAMPO. In mezzo al campo a dettare i tempi o a far legna a seconda delle fasi, ci sono l’unico sopravvissuto alla scorsa stagione, ovvero Crimi, un giocatore di esperienza e con un curriculum prestigioso come Gori, e un giovane di belle speranze come Pezzella: al momento sono loro a giocarsi i due ruoli da centrali. Qualche incursione da queste parti potrebbe farla Lovisa, che però sembra avere attitudini più offensive, più adatto forse a giocare in appoggio alla punta. Ma attenzione perché molte volte nei test precampionato anche Sabbione è stato spostato in questa posizione, del resto l’ha già fatto in passato e potrebbe dare in certe occasioni maggiore copertura davanti alla difesa. Sulle fasce al momento ci sono tre esterni: due esperti con una buona carriera come Lombardi e Furlan, e il più giovane Felici. Se Lombardi sembra più destinato a essere bloccato a destra, gli altri due hanno dimostrato di giostrare su entrambe le fasce. Visto che si tratta di un ruolo dispendioso, si attende probabilmente un quarto esterno in arrivo, senza dimenticare che anche Rocchetti sa giocare da esterno più alto e potrebbe dare una mano in determinate occasioni.

ATTACCO. Qui le cose sono piuttosto semplici: come punte al momento ci sono Ganz, Adorante e Petrelli per due posti. Logica vuole che i due giovani si alterneranno accanto a Ganz, ma in questo settore si attende ancora qualche colpo dal mercato che potrebbe cambiare le gerarchie. Senza dimenticare che una mano in avanti possono darla anche Lovisa e lo stesso Lombardi.