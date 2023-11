Truffa online sul Bonus Cultura a centinaia di giovani in tutta Italia: l’inchiesta della Procura di Trieste

Lo hanno scoperto i Carabinieri in un’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Il raggiro reso possibile dall’utilizzo abusivo dello Spid con più fornitori. Sono stati ottenuti così, in modo illecito, bonifici per 300 mila euro