A Trieste il flash-mob per i diritti dei bambini di Gaza

TRIESTE Teli bianchi per evocare le immagini di morte e miseria nella Striscia di Gaza. Lunedì sera in piazza della Borsa, in occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e adolescenza, il flash-mob di alcune decine di cittadini «contro il genocidio a Gaza e per «il diritto di ogni fanciullo alla vita», come sancito dalla Convenzione Onu per i Diritti dell’infanzia.

Lunedì il segretario generale Onu Antonio Guterres ha spiegato che migliaia di bambini sono stati uccisi in poche settimane e vi è «un'uccisione di civili senza eguali».