Arriva bora forte a Trieste: giardini comunali chiusi mercoledì

TRIESTE Giardini chiusi per Bora. Il Comune di Trieste informa che, a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse, i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico nella giornata di domani, mercoledì 22 novembre, con la riserva di valutare giovedì 23 l'effettivo miglioramento delle condizioni di vento.

I parchi chiusi

In particolare resteranno chiusi i seguenti giardini: “de Tommasini” di via Giulia, “Falcone e Borsellino” di Altura, giardino Basevi, giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, Parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura.

Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di apertura/chiusura”.

Le previsioni

Nella giornata di mercoledì l’Osmer prevede bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e le zone orientali, forte sul Carso e a Trieste. Vento da nord-est sostenuto in quota sulla zona montana, specie orientale. Il cielo sarà nuvoloso al mattino e sereno nel pomeriggio.

Giovedì il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione. Al mattino soffierà Bora moderata o sostenuta sulla costa, forte a Trieste e sul Carso, in attenuazione nel corso della giornata. Giornata fresca nei bassi strati ma mite ad alta quota, con zero termico che arriverà a ben 3500 metri. Al mattino possibile qualche locale gelata in pianura.