Modifiche allo Statuto dell’Ui, Tremul attacca: “A rischio l’unitarietà degli italiani in Slovenia e Croazia”

CAPODISTRIA Una lotta per il vertice, senza esclusione di colpi, con il deputato italiano al Parlamento sloveno, Felice Žiža, che "sta cercando di eliminarmi politicamente, vendicandosi in questo modo per averlo battuto alle elezioni in seno alla Comunita' nazionale italiana di Croazia e Slovenia e dopo che per due volte mi aveva sconfitto al voto politico“.

Non le ha mandate a dire Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana (la massima organizzazione rappresentativa degli italiani rimasti), nel corso della conferenza stampa tenuta domenica mattina a Palazzo Gravisi a Capodistria e in cui ha parlato dell'ormai famoso articolo 9 del Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Su iniziativa di 12 consiglieri dell'Assemblea, l'intento è di emendare l'articolo 9 in base al quale viene assegnato automaticamente il ruolo di coordinatore dell'Unione Italiana di Capodistria a chi – fra i presidenti eletti dell'UI, Giunta esecutiva e Assemblea – è cittadino sloveno. A detta dei firmatari, l'articolo è in contrasto con le disposizioni dello Statuto dell'UI a Capodistria (l'altra UI ha sede a Fiume).

"Mi hanno chiesto di togliermi i guanti bianchi – ha detto Tremul – e di dire pane al pane e vino al vino. Allora sarò chiaro nel dire che si tratta di una proposta contra personam, contro il sottoscritto. L' Unione Italiana con sede a Capodistria, voluta grazie all'azione congiunta negli anni '90 della nostra organizzazione e dei governi di Slovenia e Italia, sta funzionando senza sbavature. Allora perchè cambiare e proporre ancora un coordinatore? Žiža e i suoi seguaci stanno cercando di togliermi di mezzo, dimenticando forse che tra due anni e mezzo, quando scadrà il mio mandato di presidente, non mi candiderò più a tale carica e a nessun altro incarico nell'Unione Italiana“.

Stando a Tremul, se l' iniziativa dovesse passare oggi nella sessione dell'Assemblea dell' Unione Italiana, in programma a Verteneglio, inizio ore 18, si minerà l'unitarietà del popolo italiano che vive nei due Stati, unitarietà conquistata e difesa grazie a dure battaglie politiche. Tremul ha esposto ai giornalisti i pareri di tre studi legali sulla questione dell'articolo 9, affermando che uno è parzialmente a favore dei 12 firmatari, mentre gli altri due ribadiscono che non vi sono violazioni in materia.

"Siamo di fronte – ha aggiunto il numero uno dell'UI – ad una pesantissima e illegittima intromissione nell'autonomia dell'Unione Italiana di Capodistria e delle Comunità degli Italiani presenti in Slovenia“. Riferendosi all'odierna sessione assembleare a Verteneglio, Tremul ha sottolineato di confidare nella saggezza dei consiglieri, chiamati a scegliere – ha concluso – tra il costruire e il demolire. Il rischio è, questa l'opinione circolante, che si arrivi ad un'insanabile spaccatura tra i connazionali rimasti.