Ciclista di Cormons si scontra con un’auto a Villanova del Judrio, portato all’ospedale di Udine

CORMONS. Un uomo di 53 anni, F.G. di Cormons, mentre era in sella a una bicicletta si è scontrato con una vettura: a causa dell’urto è stato sbalzato dalla bici ed è finito sul cristallo dell’auto. Subito soccorso, il ferito è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ma, stando ai primi accertamenti, non risulta in pericolo di vita. L’incidente è successo ieri, poco prima delle 15, a Villanova del Judrio, frazione di San Giovanni al Natisone, in via Trieste, all’altezza dell’incrocio con via delle Scuole. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm di Palmanova, l’auto (una Hyundai i10 guidata da una donna di 60 anni di Spilimbergo) ha colpito il ciclista che è stato sbalzato sul cristallo della macchina. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Udine in ambulanza con a bordo l’equipe dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.