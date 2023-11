Strudel lungo 100 metri fa rivivere per solidarietà la via Rastello emporiale a Gorizia

Un doppio binario al sapore di mele cotte e cannella su cui fare viaggiare il gusto e la solidarietà. Un doppio binario di strudel che, in qualche modo, ha ripreso e ricordato quello disegnato in pietra sulla strada e che testimonia l’antico passaggio del tram lungo via Rastello. Questo è stato lo Strucolo day organizzato sabato 18 novembre nella storica strada emporiale di Gorizia. L’iniziativa di animazione culturale e commerciale promossa nel centro cittadino nell’ambito di Let’s Go Weekend ha permesso di raccogliere fondi a favore dell’associazione “Le Ali di Camilla”, realtà sociale che sostiene la ricerca nel campo dell’Epidermolisi Bollosa, patologia che colpisce i Bambini farfalla e con cui, nel nome della goriziana Rebecca Pipia, l’associazione Via Rastello ha collaborato nel corso di tutto il suo programma 2023. Servizio di Stefano Bizzi, video di Daniele Tibaldi

01:24