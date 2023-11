Perquisizione a casa di due pregiudicati: la Polizia di Trieste sequestra scarpe e abiti di marca rubati

La polizia di Stato di Trieste ha sequestrato capi di abbigliamento e scarpe di note firme di moda di ingente valore nel corso di una perquisizione di due noti pregiudicati.

Tutto nasce da un furto avvenuto lo scorso 26 ottobre in città. In quell’occasione un 51enne era stato sorpreso da una pattuglia della Squadra Volante in via Battisti con al seguito alcuni capi di abbigliamento appena rubati all’interno del negozio Upim da un uomo riconosciuto da un’addetta alla vigilanza del medesimo negozio e che già si era dato alla fuga.

La merce rinvenuta all’interno dell’auto era stata riconsegnata alla direttrice del negozio; l’uomo, invece, era stato denunciato per il reato di furto aggravato in concorso.

Dopo quell’episodio la Procura ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale a carico dei due indagati: qui sono state rinvenute diverse t-shirt della Dior, della Balenciaga e dell’Amiri ancora etichettate, nonché paia di scarpe e diverse infradito della Nike che sono state poste sotto sequestro.