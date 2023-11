Sequestrati in un appartamento in Valmaura droga e 30mila euro in contanti: un arresto per spaccio

TRIESTE La Polizia di Stato di Trieste ha sequestrato 200 grammi di cocaina e ben 30.000 euro in contanti nell’ambito di una perquisizione, delegata dal pm Frezza, all’interno di un’abitazione del rione Valmaura. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un 22enne albanese privo di permesso di soggiorno.

Una volta entrati all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno notato subito che il tenore di vita del proprietario era evidentemente superiore rispetto alla sua attività lavorativa.

Nel corso della perquisizione domiciliare, la polizia ha rinvenuto all’interno di una borsa 30.000 euro in denaro, diviso in banconote di vario taglio, avvolte in due confezioni in cellophane.

Ipotizzando che quel denaro potesse essere provento di attività illecita, i poliziotti hanno continuato le ricerche rinvenendo, in altri punti nascosti dell’appartamento, un pezzo di circa 212 grammi di cocaina, 8 palline della medesima sostanza, 4 pastiglie di ecstasy, 2 bilancini di precisione e dei telefoni cellulari messi sotto sequestro.

Il denaro e la droga erano nascosti all’interno di pacchetti di sigarette, tasche di giubbotti, barattoli di latta, borse sportive e guanti da boxe.

La perquisizione è quindi proseguita all’interno della cantina del condominio e dell’auto del giovane, all’interno della quale è stato trovato un ulteriore pacchetto di sigarette contenente altri 200 euro in denaro contante.