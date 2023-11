Torna il “Banksy triestino”: 12 gatti invadono le viuzze della Piccola Parigi

TRIESTE Il "Banksy" triestino colpisce ancora. E questa volta nella zona della città conosciuta come la Piccola Parigi, dove stamattina, 18 novembre, sono apparsi dodici gatti.

Opere dedicate alla passeggiata che oggi l'attore Lorenzo Zuffi effettuerà, ispirata al libro sulla Piccola Parigi di Massimiliano Alberti, una camminata dalle 10 tra le viuzze pittoresche, le case e giardini arroccati uno sull'altro.

Durante il percorso verranno lette alcune pagine del libro. Parteciperà anche l'attrice Beatrice Fazi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva: un medico in famiglia. L'esperienza si concluderà in Corte Fedrigovez.

Il ritrovo invece è previsto alle 10 in via dello Scoglio 197.

Il "Banksy" triestino ha omaggiato l' iniziativa e soprattutto ha dedicato i suoi pannelli ai tanti gatti presenti da anni nella zona.

Uno dei gatti disegnati dal Bansky triestino e apparsi nella "Piccola Parigi"

L’artista è noto per lasciare le sue opere di notte in diverse zone della città, spesso in omaggio a persone che hanno segnato la memoria collettiva, come Giulio Regeni o Nadia Toffa, o semplicemente per donarle alla gente.

L’artista misterioso “colpisce” dal 2020 e finora ha realizzato oltre cento dipinti, tutti su materiali da riciclo.

La figura più ricorrente è Marianna, una bimba che guarda spazi spesso abbandonati o dismessi che attendono una riqualificazione.