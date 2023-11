Parco del Mare a Trieste, iniziate le demolizioni dopo 19 anni

Sono passati 19 anni dall’annuncio del progetto del Parco del Mare di Trieste: era infatti il lontano 2004 quando il presidente della Camera di commercio Antonio Paoletti lanciò l’idea di realizzare «il più grande Acquario del Mediterraneo» per elaborare il lutto del fallimento dell’Expo triestino del 2008. Nel mezzo molteplici progetti, proteste, raccolte firme e sondaggi. Fino al capitolo odierno, che di fatto rappresenta l’avvio concreto del processo di trasformazione di quell’area oggi fortemente degradata. Ieri infatti sono entrate in azione le ruspe nell’area ex Cartubi ed ex Porto Lido, vicino alla Lanterna, dove sorgerà il Parco del Mare 5.0. Video di Andrea Lasorte. Qui l'articolo

03:39