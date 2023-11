Lavori in corso sulla facciata della chiesa di Sant’Antonio a Trieste

Lavori in corso sulla facciata della chiesa di Sant’Antonio. Non si tratta di una crepa, come potrebbe sembrare, bensì di un intervento su un canale di scolo interno che era otturato. Ciò aveva causato uno spandimento, in particolare nella zona della “cantoria”, dove si trova l’organo. Video di Andrea Lasorte

00:43