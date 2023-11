Sciopero generale contro la manovra Meloni: la doppia manifestazione a Trieste

TRIESTE In piazza Unità sventolano le bandiere rosse e azzurre. Cgil e Uil chiamano lo sciopero generale contro la Manovra e le politiche e economiche e sociali del governo Meloni. «Adesso basta» riverbera al microfono della manifestazione cui hanno aderito il pubblico impiego, scuola, università e ricerca, sanità, con trasporti (meno quello aereo) fermi per 4 ore dopo la precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini. Ma la tensione resta alta e per gli altri settori l’astensione al lavoro dura 8 ore.



Il comparto pubblico sciopera in tutta la regione e a Trieste il fulcro della protesta è davanti all’ospedale di Cattinara (dove si contano circa 100 persone) e in piazza Unità (oltre 500 le presenze, comunicano i sindacati). In via dell’Orologio, davanti al palazzo della Regione, svettano le bandiere con i colori delle sigle; a terra il passaggio è occupato da striscioni delle rappresentanze: «Stabilizzateci», «No eroi, più salari», «Se non sai gestire la sanità pubblica, scateni le nostre ire».

Ferma la Cgil con Michele Piga: «Le condizioni salariali e le scelte sulla previdenza e sul fisco penalizzano e colpiscono i dipendenti pubblici e privati del nostro Paese». Matteo Zorn, segretario regionale Uil: «Basta a un governo che tira via invece che dare, inasprisce le condizioni per le pensioni, penalizza i giovani che chiedono un futuro: il futuro dobbiamo costruirlo noi».

Questi i primi dati delle adesioni della mattinata nei vari settori interessati:

Trasporti

Arriva Udine 60%, Trieste Trasporti 50%, porto di Trieste 45%, porto di Monfalcone 80%

Scuola

Adesioni diffuse, molte chiusure di plessi e uffici amministrativi

Sociale

Trieste-Gorizia: assistenti sociali Muggia 100 %, ricreatorio Gentilli, asilo Verdenido, asilo di Fogliano chiusi

Sanità pubblica e privata

Trieste-Gorizia: Asugi oltre il 60%, chiusa ematologia, Csm di Domio solo servizi essenziali

Pordenone: chiusi Csm, Cittadella della salute, Anatomia patologica, servizio di assistenza domiciliare. Udine: Nostra famiglia Pasian di Prato 80% (diurno 100%)