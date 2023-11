Picchiano un uomo per rubargli il cellulare: la Polizia locale di Trieste li insegue e li arresta

TRIESTE Due persone sono state arrestate per rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un uomo per derubarlo del cellulare all’esterno di un ristorante in via Milano. Lo rende noto oggi la Polizia locale, che ha ricostruito i fatti, avvenuti alcuni giorni fa.

Una sera una pattuglia è stata allertata da alcuni passanti di una violenta rissa in via Milano. Giunti sul posto gli agenti sono stati fermati da un uomo, un cittadino straniero, il quale, con evidenti ferite al capo e al volto, ha raccontato di essere stato derubato del cellulare da due uomini che, dopo averlo minacciato con un coltello, si sono dati alla fuga.

Dopo una breve ricognizione in zona, e dalla descrizione approssimativa dei due soggetti rilasciata dalla vittima, gli agenti hanno intercettato la coppia e, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno fermato i due.

Una volta identificati, B.N. (del 1996) e K.D. (del 1987), entrambi cittadini georgiani, sono stati portati alla Caserma San Sebastiano per gli accertamenti di rito.

Gli operatori quindi, dopo aver percorso a ritroso la strada fatta dai due dopo la fuga, e su indicazione di alcuni avventori di un bar, hanno rinvenuto tra una serranda e una vetrina di un negozio un coltello a serramanico e il cellulare della vittima.

A quel punto è scattato l’arresto dei due individui per il reato di rapina aggravata in concorso: B.N. è stato posto ai domiciliari mentre per K.D. si sono aperte le porte del carcere.

Il cellulare rubato è stato immediatamente restituito alla vittima che, a causa della violenza subita, ha riportato traumi al naso e al viso tanto da necessitare di cure mediche.