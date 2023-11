Scomparso a Grado Tullio Troian: avviate le ricerche

GRADO. Da mercoledì 15 verso le 18 non si hanno più notizie a Grado di Tullio Troian, settantenne gradese molto conosciuto nell’isola e non solo. Doveva rientrare a casa per cena. E’ giunto a meno di un centinaio di metri dall’abitazione dove però non è mai arrivato. Purtroppo l’attesa della moglie è stata vana tanto che assieme al figlio hanno deciso di avvisare i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche nottetempo. Moglie e figlio si sono recati quindi nella mattinata odierna dagli stessi Carabinieri per effettuare la denuncia ufficiale di scomparsa. Tullio Troian ha problemi di vista e quindi difficoltà di muoversi cosa che tuttavia faceva regolarmente e puntualmente ogni giorno da tutte le parti dell’isola. Ha svolto per tanti anni l’attività di fisioterapista ed è sempre stato un dinamico animatore di tante iniziative e collaborazioni in particolare con i Portatori della Madonna di Barbana. Ha collaborato anche con i Donatori di Sangue. Da un po’ di anni è anche il presidente de Il Faro Anteas di Grado. E’ stato anche per diversi anni iscritto all’albo dei giornalisti avendo collaborato con corrispondenze gradesi con un quotidiano e anche con un settimanale. Impossibile al momento poter capire cosa sia realmente accaduto. Il suo telefonino risulta spento o irraggiungibile. Antonio Boemo