Urtato da una vettura: giovane ferito a Monfalcone

MONFALCONE Un uomo di circa 25 anni è rimasto ferito, non in modo grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 16 novembre, in via Valentinis, a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è stato urtato/investito da una vettura.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e poi trasportato in ambulanza con ferite non gravi all'ospedale San Polo di Monfalcone.