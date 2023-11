Incendio in un appartamento a Trieste in via Campi Elisi: tre ustionati, uno seriamente. Altre intossicazioni da monossido in città e a Muggia

TRIESTE. Ustioni e intossicazioni da monossido di carbonio, una nottata di gravi interventi quella tra martedì e mercoledì che ha visto coinvolte, secondo le prime e sommarie indicazioni del Sores, almeno sei persone in due episodi a Trieste e uno a Muggia. Una di queste è stata trasportata in ospedale in codice rosso, altre in codice giallo e verde. Non si conoscono ancora le dinamiche degli incidenti domestici causati da un incendio in un appartamento e dal malfunzionamento di stufe e caldaie.

Il primo episodio si è verificato a Trieste in un alloggio che sorge lungo via dei Campi Elisi, al civico 52 al sesto piano. Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per lesioni da ustione e per intossicazione, a seguito di un incendio divampato nell’alloggio. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un m,aterasso che ha preso fuoco. Molto probabilmente per un mozzicone di sigaretta acceso. Protagonista, da quanto si sa per ora, un anziano.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'automedica; hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Le tre persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate, due in codice giallo e una in codice rosso all'ospedale di Cattinara, a Trieste.

Il secondo episodio riguarda una dimora privata a Trieste, in zona indicativamente Borgo San Sergio. Anche qui, riporta il Sores, la dinamica è sconosciuta.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone che sono state trasportate all'ospedale entrambe in codice giallo.

L’ultimo caso è successo a Muggia in località Santa Barbara, una persona è rimasta intossicata dopo aver respirato il gas monossido di carbonio. Dinamica sconosciuta. L'equipaggio di un'ambulanza l'ha presa in carico e trasportata in codice verde all'ospedale.

Notizie in aggiornamento