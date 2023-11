Baie protette dalle mareggiate e nuove aree parcheggi, ecco come cambierà il lungomare di Barcola

TRIESTE Spiaggia e barriera per affrontare i mutamenti climatici ed evitare quanto successo ai primi di questo mese. Un’anteprima di come potrebbe diventare Barcola nei prossimi anni, intrecciando sicurezza e divertimento. L’idea è di realizzare 7-8 “baie” - ovvero strutture situate a mare con la duplice finalità di proteggere e di passare il tempo - sul lungomare: una parte di queste è pensata tra la fine della pineta e la striscia dei Topolini, un’altra parte si svilupperebbe tra il porticciolo Cedas e il bivio di Miramare.

Bisogna poi tentare di arginare il ricorso all’auto: non più gli ininterrotti chilometri di vetture parcheggiate, ma 7-8 aree dove concentrare la sosta. L’esistente, a cominciare dai Topolini, continuerebbe a vivere, inglobato nel nuovo “sistema Barcola”.

Tempi di progettazione: tra quella di fattibilità tecnico-economica e quella esecutiva due anni, da qui alla fine del 2025. Tempi di realizzazione: in considerazione della complessità e onerosità dell’intervento, si procederà a lotti differenziati dal punto di vista costruttivo e il primo “deve” andare in gara, con posa della prima pietra, nel corso del 2026.

Attenzione: questo “ripensamento” di Barcola avverrà indipendentemente dalle opere urgenti che saranno cantierate per suturare i danni delle mareggiate, in tempo per salvare la stagione balneare 2024. Le due operazioni non si pestano i piedi e non si sovrappongono.

Fabio Scoccimarro, assessore regionale all’Ambiente e promotore di questa futuribile Barcola, ritiene possibile fare tutto in un numero ragionevole di anni, con un investimento nell’ordine delle decine di milioni. Ma è ancora presto per parlare di cifre e quattrini, in quanto queste primissime indicazioni - scaturite da una presentazione tenuta ieri sera nella sede ex lloydiana del governatorato in piazza Unità - andranno verificate nel confronto con cittadini, associazioni, realtà economico-sociali. Quella di ieri sera - ha precisato Scoccimarro - è l’avvio di questa fase consultiva che prevede numerose manche: forse per questo non c’erano Confindustria e Confartigianato.

A illustrare le anticipazioni gli architetti Tazio Di Pretoro e Giulio Paladini, soci nello studio Metroarea (tra l’altro insediato proprio a Barcola), incaricati dalla Regione di impostare un progetto di fattibilità per quanto riguarda la linea di costa, mentre per il Comune sarà Paolo Vrabec a occuparsi della parte che Scoccimarro definisce «asciutta».

Di Pretoro e Paladini hanno relazionato sulle direttrici di ricerca inquadrandole in una dimensione storica con il supporto di foto d’epoca: Miramare, Cedas, Topolini, effetti delle mareggiate (in particolare quella di fine anni ’60), individuando i punti di debolezza di quanto è stato eseguito durante un abbondante secolo e mezzo, dal punto di vista “eolico” e realizzativo. Hanno tenuto meglio - a loro giudizio - le strutture protette con difese a mare (per esempio il porticciolo di Barcola) rispetto alle zone dove la mareggiata ha potuto colpire senza “schermature” (per esempio il tratto della passeggiata tra la fine della pineta e i Topolini). Da ciò l’importanza di opere a mare, anche per evitare che altre tipologie di difesa finiscano con il compromettere passeggiata e panorama: inoltre il rafforzamento della scogliera non metterà a repentaglio gli accessi all’Amarissimo, anzi. Accessi che potranno essere pubblici e privati, gratuiti e a pagamento.

Infine, i due professionisti hanno precisato che alla base dell’operazione sarà necessaria una variante urbanistica assai significativa, che impegnerà dai 10 ai 12 mesi. Determinante il contributo di esperti scientifici: partecipano al lavoro il geologo Carlo Alberto Masoli, presente all’iniziativa di ieri, e il docente universitario Giorgio Fontolan.

Ma - hanno ripetuto Scoccimarro e i due professionisti - queste proposte rappresentano solo un assaggio su cui si apre il confronto pubblico. Sul palco allestito nel salone di rappresentanza sedevano il sindaco Roberto Dipiazza e il presidente dell’ente camerale Antonio Paoletti. Al primo cittadino piacerebbe che la pineta barcolana si allungasse fino a Miramare. Al presidente camerale preme rilevare che una Trieste in forte crescita turistica ha bisogno di spiagge attrezzate. —

