Giovanissimi investiti da un bus a Trieste, la 16enne resta in prognosi riservata

TRIESTE È ricoverata all'ospedale di Cattinara in prognosi riservata la ragazza di 16 anni rimasta gravemente ferita lunedì, assieme a un ragazzo appena maggiorenne, dopo essere stata investita da un bus in largo Barriera vecchia a Trieste.

Ad aggiornare sulle condizioni di salute della minorenne – la più grave tra i due feriti – è oggi una nota diffusa dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina.

I due ragazzi sono stati investiti da un bus della Trieste Trasporti nel primo pomeriggio di lunedì. Da una prima ricostruzione, alle 14.20 il mezzo della Trieste Trasporti proveniente in via Carducci, e in procinto di arrivare alla fermata al centro di largo Barriera, si è all’improvviso trovato sulla propria corsia preferenziale, all’altezza della recente postazione di bike sharing, i due ragazzi: una 16enne di Trieste e un 18enne originario di Foggia e residente a Udine.

Autobus investe due pedoni in largo Barriera a Trieste: i soccorsi sul posto

Per prima è stata colpita la minorenne, che ha sbattuto il corpo contro il parabrezza ed è stata sbalzata a terra. Una frazione di secondo dopo, è toccato al 18enne, trascinato tra l’altro per alcuni metri. Soccorsi con urgenza dai sanitari del 118, sono stati trasferiti al Pronto soccorso di Cattinara, lei in codice rosso e lui in codice giallo.

La 16enne ha riportato un trauma addominale che ha comportato la rottura della milza ed è stata operata d’urgenza, mentre il ragazzo ha riportato traumi e fratture agli arti inferiori. I passeggeri del bus e l’autista non sono rimasti feriti, tanto che per loro non è stato necessario l’intervento medico.