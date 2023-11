Intesa fra il Comune di Muggia e la parrocchia: riapre il passaggio nel centro storico

MUGGIA «Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il passaggio che mette in connessione salita delle Mura e calle San Francesco, chiuso dal parroco don Andrea Destradi a fine ottobre, a causa della presenza di alcuni giovani che facevano uso di sostanze stupefacenti sul posto». Lo ha detto il sindaco di Muggia Paolo Polidori, facendo seguito ad un accordo con il parroco muggesano.

«Il passaggio, che è proprietà della parrocchia, verrà riaperto la prossima settimana, in orario 8-17». Sarà quindi nuovamente consentito l’accesso ad uno dei passaggi che, come sottolineato dal primo cittadino, «è tra i più suggestivi del centro storico di Muggia, ma anche utilissimo per i residenti di salita delle Mura e visitato spesso anche dai turisti, insieme alla chiesa di San Francesco».

Polidori ha confermato che «sarà garantito l’impegno della Polizia locale, che effettuerà dei controlli nel corso della giornata, come metodo preventivo e deterrente. Inoltre il Comune, in accordo con la parrocchia, provvederà nei prossimi mesi alla sistemazione di alcune telecamere».

Resta alta comunque l’attenzione sull’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di giovani o ragazzi: «Le azioni in tal senso coinvolgono necessariamente, e già da tempo, i servizi sociali di Muggia – ha evidenziato Polidori – ma non si può altresì permettere che persistano zone d’ombra nella nostra cittadina, che poi rischiano di essere sottratte, come questa, alla serena fruizione dei cittadini e dei turisti». Don Destradi ha ringraziato il sindaco e la comandante della Polizia locale «per la solerte presa in carico della situazione.

L’auspicio è che, sul lungo termine, si possa realizzare quanto già in progetto, ovvero la scala che possa collegare l’ingresso di salita delle Mura con il centro storico tramite l’apertura di un passaggio dietro l’abside della chiesa di San Francesco e la realizzazione della cancellata a protezione della proprietà della parrocchia. Motivo per il quale, nei prossimi giorni, è in programma un sopralluogo con il sindaco».